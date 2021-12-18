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Экономика18 декабря 2021 10:42

Дожили: каждый десятый россиянин готов взять кредит, чтобы купить подарки и накрыть стол к Новому году

А новогодние премии потратят на выплату займов
Нина ЦВЕТКОВА
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Больше половины из тех, кто планирует взять займ, хочет потратить его на подарки

Больше половины из тех, кто планирует взять займ, хочет потратить его на подарки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока предприниматели, торгующие всем, что связано со встречей главного праздника года, потирают руки в ожидании отличной выручки в декабре, часть их клиентов готовится обращаться в банки и МФО, чтобы позволить себе торжество. По данным опроса Работа.ру, 11% россиян готовы взять кредит на проведение Нового года.

Больше половины из тех, кто планирует взять займ, хочет потратить его на подарки — об этом рассказали 56% респондентов. 36% на кредитные деньги купят все необходимое для новогоднего стола. На путешествия заемные средства спустят 23% опрошенных. 15% будут развлекаться, а 8% потратят кредит на зимние виды спорта.

Чуть больше трети (38%) возьмет в банке не более 50 тыс. руб. Четверть ставит себе ограничение в 100 тыс. руб. Каждый пятый хочет взять кредит на 250 тыс. руб., оставшиеся рассчитывают на одобрение суммы от 150 до 250 тыс. руб.

А в это время те счастливцы, которые получат 13-ю зарплату, разумеется, уже придумали, на что ее потратят. Самый популярный ответ — на обслуживание кредитов и раздачу долгов. Об этом аналитикам SuperJob рассказали 20% россиян. Причем год назад отдавать новогоднюю премию на займы собирались только 14% опрошенных. Части россиян удастся эти деньги отложить или инвестировать, потратить на поездки, семью, подарки, ремонт и прочее.

КОНКРЕТНО

На что вы планируете потратить «тринадцатую» зарплату/премию по итогам года?

Закрою кредит/раздам долги — 20%

Буду копить/инвестировать — 12%

На отпуск/путешествие — 11%

На семью — 11%

На подарки — 10%

На ремонт/благоустройство жилья/покупку мебели — 7%

На текущие нужды — 6%

На образование/обучение — 3%

На себя —3%

На покупку девайса/гаджета — 2%

На вкусности/деликатесы — 1%

На бытовую технику — 1%

Другое (на благотворительность, на лечение, на покупку машины, на покупку одежды, на спортинвентарь, на хобби и проч.) — 9%

Затрудняюсь ответить — 4%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 жителей всех регионов России.

Экономика: Социальные вопросы