Дожили: каждый десятый россиянин готов взять кредит, чтобы купить подарки и накрыть стол к Новому году

Больше половины из тех, кто планирует взять займ, хочет потратить его на подарки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пока предприниматели, торгующие всем, что связано со встречей главного праздника года, потирают руки в ожидании отличной выручки в декабре, часть их клиентов готовится обращаться в банки и МФО, чтобы позволить себе торжество. По данным опроса Работа.ру, 11% россиян готовы взять кредит на проведение Нового года.
Больше половины из тех, кто планирует взять займ, хочет потратить его на подарки — об этом рассказали 56% респондентов. 36% на кредитные деньги купят все необходимое для новогоднего стола. На путешествия заемные средства спустят 23% опрошенных. 15% будут развлекаться, а 8% потратят кредит на зимние виды спорта.
Чуть больше трети (38%) возьмет в банке не более 50 тыс. руб. Четверть ставит себе ограничение в 100 тыс. руб. Каждый пятый хочет взять кредит на 250 тыс. руб., оставшиеся рассчитывают на одобрение суммы от 150 до 250 тыс. руб.
А в это время те счастливцы, которые получат 13-ю зарплату, разумеется, уже придумали, на что ее потратят. Самый популярный ответ — на обслуживание кредитов и раздачу долгов. Об этом аналитикам SuperJob рассказали 20% россиян. Причем год назад отдавать новогоднюю премию на займы собирались только 14% опрошенных. Части россиян удастся эти деньги отложить или инвестировать, потратить на поездки, семью, подарки, ремонт и прочее.
КОНКРЕТНО
На что вы планируете потратить «тринадцатую» зарплату/премию по итогам года?
Закрою кредит/раздам долги — 20%
Буду копить/инвестировать — 12%
На отпуск/путешествие — 11%
На семью — 11%
На подарки — 10%
На ремонт/благоустройство жилья/покупку мебели — 7%
На текущие нужды — 6%
На образование/обучение — 3%
На себя —3%
На покупку девайса/гаджета — 2%
На вкусности/деликатесы — 1%
На бытовую технику — 1%
Другое (на благотворительность, на лечение, на покупку машины, на покупку одежды, на спортинвентарь, на хобби и проч.) — 9%
Затрудняюсь ответить — 4%
По данным SuperJob. Опрошено 1600 жителей всех регионов России.