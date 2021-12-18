Похорошевшая Ольга Бузова высказалась о новом избраннике: «Сложно скрывать блеск в глазах, когда любишь и любима»

Певица Ольга Бузова на премьере новогодней комедии "Елки 8" в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова теперь в «Ёлках»: в восьмой части главной новогодней комедии, которая стартовала в кинотеатрах 16 декабря, выпускница «Дома-2» сыграла саму себя. На светской премьере фильма в «Арбат Hall» похорошевшая ведущая появилась в необычном наряде с гигантской шляпкой-бантом и рассказала журналистам, как будет встречать праздник, зачем выпустила видео в прозрачном пеньюаре, и какие требования предъявляет к новому избраннику.

О НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

- Я всегда говорю: я обычная девочка, по моим венам течёт кровь, а не масло. Я люблю все эти русские классические традиции: «Иронию судьбы», «Один дома», Оливье, шампанское, мандарины… У меня дома уже стоит ёлка. Я даже не выключаю подсветку, потому что хочу заходить домой сразу в хорошем настроении. Я не понимаю людей, которые говорят, что у них нет настроения. Каждый день у вас есть два выбора: вы можете сопли на кулак наматывать или помочь себе, создать настроение. Я, например, выпустила новогодний трек, под который вы можете танцевать. А вот где я буду встречать Новый год, я пока и сама не знаю. Это будет самое интересное для всех журналистов. Я считаю, что Новый год надо встречать так, как тебе подсказывает сердце.

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

- Когда ты живешь в гармонии с собой, ты можешь быть даже один дома и кайфовать. Смотреть, например, «Бумажный дом», который я все никак не могу досмотреть. Я жду этого вечера, когда я смогу просто включить свой любимый сериал.

Бузова выпустила видео в прозрачном пеньюаре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О СЪЁМКАХ В ПЕНЬЮАРЕ

- Разве я люблю вызывать шквал эмоций? Мы с девочками шутили, что наряд для мужа я уже нашла - осталось мужа найти. С этим проблема, потому что на девять девчонок по статистике - сколько? - семь ребят, а может быть, пять. Или вообще нет.

О ЛЮБВИ НАПОКАЗ

- Каждый сам отвечает на этот вопрос. С одной стороны, счастье любит тишину, и я в этом убедилась. Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях. Но с другой стороны, когда ты счастлив, счастьем поделись с другим. Сложно скрывать блеск в глазах, когда тебе хочется на весь мир кричать: «Я люблю, я любима!». Но на сегодняшний момент для меня неприемлемо, чтобы мой мужчина хвастался мной, выставлял меня напоказ. Я хочу, чтобы мой мужчина просто любил Олю. Как артиста, пожалуйста, меня все любят, все снимают - этого предостаточно. Мне хочется иногда расслабляться и быть девочкой. Я больше не твоя игрушка (фраза из новой песни Бузовой. - Ред.).

О ГЛАВНОЙ РОЛИ

- Я счастлива, что через восемь лет я наконец стала частью легендарных «Ёлок». Что продюсеры наконец поняли, какой вишенки на торте им не хватало все эти годы. Вы уже видели, как я играю в кино, как я играю в театре. Но самой главной роли у меня ещё не было. Когда и какая? Это вопрос к продюсерам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бузова появилась на премьере «Ёлок» с полутораметровым бантом на голове, а Киркоров - с ликом Богоматери во всю спину

Знаменитости показали, кто главный - если не в фильме, то хотя бы на ковровой дорожке (подробности)