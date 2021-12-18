Дезертир-наркоман или двойной агент: Варшава не знает, что делать с солдатом, перебежавшим в Белоруссию

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко Фото: Кадр видео

В Польше не знают, что делать с солдатом, который дезертировал из части, перешел границу, попросив убежища в Белоруссии и рассказал, что польские солдаты и пограничники убивают мигрантов. И не только их, но и польских граждан из числа волонтеров, которые стараются защитить мигрантов на границе и в приграничной зоне. Насилие в чистом виде и жестокие, ничем не спровоцированные преступления, санкционированные польским командованием.

Еще предстоит разбираться, насколько правдиво то, что поведал 25-летний Эмиль Чечко. И Европе явно не хочется разбираться в этом. По-хорошему, Еврокомиссия должна была моментально отреагировать, создав комиссию для проверки сведений, выслать ее на место для исследования доказательств. Но Брюссель молчит, предоставляя Польше время, чтобы попытаться как-то поэффективнее выбраться из неудобной ситуации. А в Варшаве не знают, что делать, и не понимают, что говорить. Польские власти уже несколько раз поменяли свои показания.

Сначала его объявили погибшим, затем пропавшим без вести, но когда дезертир появился на белорусском телевидении в ход пошли уже совсем другие версии. Его объявили дебоширом, а затем и вовсе – наркоманом. Оказывается, его задерживали за вождение в нетрезвом виде, а совсем недавно в анализах нашли следы марихуаны. А еще его задерживала полиция, но он скрыл, что является военнослужащим, а потому и не был в части подвергнут дисциплинарным взысканиям.

- Личные проблемы этого солдата были действительно серьезными, и его офицеры оказывали ему максимальную помощь и поддержку. Они дали ему условия работать, учиться, развиваться как личности и найти свое место в обществе. И в течение долгого времени этот молодой человек действительно помогал и нес прилежную службу, - заявил оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровски.

Если офицеры, командовавшие Эмилем, были такие хорошие, то почему тогда их, в количестве трех человек, сразу уволил польский министр обороны. Сведениями на этот счет Пиотровски предпочел ни с кем не делиться.

Наконец, устав лепить из перебежавшего в Белоруссию солдата падшего демона и почувствовав неубедительность своих аргументов, польский генерал пошел ва-банк и заявил, что пан Чечко, возможно, был двойным агентом или просто шпионом Лукашенко.

- Возможно, он пошел на этот шаг, видя, что его офицеры стали замечать его "двойную игру", - объявил генерал, не чувствуя, насколько смешно он сам выглядит, произнося эти слова, и подытожил. - Здесь, в Польше, ему не избежать наказания.

Шпион, а уж, тем более, двойной агент – это, конечно, гораздо почетней, чем наркоман и алкоголик. Такого и проглядеть не грех. Хотя, если стали замечать "двойную игру", грех было не проинформировать контрразведку. Через пару дней, если эта версия победит в головах польских военных и гражданских начальников, еще могут объявить, что двойной агент не только Лукашенко, но и Путина. Так этот парень будет выглядеть в глазах польской и европейской общественности значительнее, весомее и демоничнее.

По польским законам Эмилю в случае его возвращения грозит до 10 лет тюрьмы только за дезертирство, если для него не найдут еще пары-тройки дополнительных составов преступления. Но, более, чем вероятно, что Минск предоставит ему политическое убежище. Власти Белоруссии получили в руки, если не козырь, то хорошую возможность перехватить инициативу, и ответить полякам, больше всех возмущавшихся приговорами белорусским оппозиционерам, звонкой пощечиной и наотмашь втоптать Варшаву в такую грязь, от которой ей долго будет не отмыться.

Ведь если даже не все, но хоть что-то из слов польского перебежчика подтвердится, то Польша будет просто отправлена в нокаут. И для большинства стран Европы, хоты бы внешне и формально, станет нерукопожатной.

А если все, что он рассказал, правда? …