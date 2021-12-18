Признание актрисы Александры Захаровой обернулось скандалом

Актриса Александра Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Александра Захарова крайне редко посещает публичные мероприятия и еще реже дает интервью. Однако на днях дочь легендарного режиссера Марка Захарова прервала молчание и выступила с признанием, которое обернулось грандиозным скандалом.

Александра Захарова впервые высказалась на тему дружбы своего знаменитого отца Марка Захарова с нынешним директором театра "Ленком" Марком Варшавером. По словам актрисы, "Варшавер последние два года усиленно занимается мифотворчеством".

"Пока был жив мой отец, Варшавер, разумеется, не мог себе этого позволить, но теперь он стремительно отделяется от реальности. Никогда мой отец не дружил с этим человеком. Никогда не был его другом. Да это и невозможно. Они полярно противоположные люди по природе своей. Мой отец дружил с Гориным, много общался с Астафьевым, Жванецким, Войновичем. Мы бывали друг у друга в гостях. Но в этот круг друзей, близких по духу и интеллекту людей, Варшавер совершенно никак не входил", - огорошила артистка.

Более того, по ее признанию, Марк Анатольевич "тяготился общением" с Варшавером. "Когда Варшавер приходил к нам в дом, отец старался как можно быстрее обсудить то, что нужно, и попрощаться", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Но больше всего Захарову потрясло одно из высказываний нынешнего директора "Ленкома". "Из слов Варшавера оказывается, что мой отец «прожил лишние 20 лет»! Как это понимать?" - дивится Александра Марковна.

Меж тем, скандальные заявления не остались без ответ. Марк Варшавер в довольно резкой форме ответил актрисе. "Я был и остаюсь другом Захарова, несмотря на гневные заявления мадам Захаровой. Есть видео, где Марк Анатольевич называет меня лучшим другом. Для меня Марк Захаров был больше чем другом, - он был родственником. Я верой и правдой служил этому великому режиссеру", - сообщил театральный деятель.

Варшавер напомнил, что в настоящее время Захарова играет в трех спектаклях. "В будущем году ей исполнится 60 лет. У меня пока нет ролей для таких возрастных актрис. Хотя есть одна мысль. Я могу предложить ей роль Берты - матери Менахема в «Поминальной молитве», во второй состав к актрисе Нине Горшковой", - цитирует его News.ru.