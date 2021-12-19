«Она не невестка, сын - холостой!»: Наташа Королева против женитьбы сына на стриптизерше

Королева уверена, что Мелисса – лишь очередное увлечение сына, которое надолго не задержится в их семье. Фото: кадр видео.

В прошлом году 19-летний сын Наташи Королевой Архип обручился с 20-летней Мелиссой Валынкиной. До встречи со звездным наследником девушка танцевала стриптиз и крутилась на шесте в одном из ночных клубов Москвы. «Я жадная стриптизерша, очень жадная. Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала трогать грудь, лапать как-то, прижимать, обжимать. Но сейчас я уже ушла в семейную жизнь. От слова совсем», - рассказывала будущая невестка певицы. Мелисса смыла яркий макияж, перестала вызывающе одеваться и сменила род деятельности – теперь она работает визажистом. Но угодить требовательной Королевой не так-то просто. Потенциальная свекровь не скрывает, что она против женитьбы своего сына.

В прошлом году 19-летний сын Наташи Королевой Архип обручился с 20-летней Мелиссой Валынкиной. Фото: соцсети.

Артистка уверена, что Мелисса – лишь очередное увлечение сына, которое надолго не задержится в их семье. Королева призналась, что через их дом прошло уже много девушек Архипа, поэтому она не торопится принимать очередную пассию парня за члена семьи.

- Она не невестка, сын - холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете, и слава Богу! У него есть третий этаж - гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына, сообщила Наташа Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

До встречи со звездным наследником девушка танцевала стриптиз и крутилась на шесте в одном из ночных клубов Москвы. Фото: соцсети.

Прогонять Мелиссу из дома Наташа тоже не спешит: как мудрая мать, она старается нейтрально относиться ко всем девушкам сына.

- У нас парень видный, яркий, непредсказуемый. Мы всех принимаем, общаемся, у нас подход ко всем очень дружелюбный, а жизнь длинная, она все расставит на свои места, - пояснила Наталья.

Фигуристая красотка свела звездного наследника с ума. Фото: Инстаграм.

При этом певица подчеркивает, что если сын решит жениться на Мелиссе, помогать молодоженам материально она не будет. Пока что у Архипа нет собственных доходов, чтобы содержать семью. Королеву очень тревожит профессиональное будущее сына. Когда-то он прилежно изучал японский язык и даже поступил в Высшую школу экономики на факультет японистики. За учебу в престижном вузе родители платят около полумиллиона рублей в год.

Королева не запрещает наследнику выходить на сцену и даже берет с собой на телешоу, но ее беспокоит, что сын задумался о смене вуза. Архипа вслед за матерью и отцом манит мир шоу-бизнеса. Королева надеется, что это лишь краткосрочное увлечение, и пытается донести до сына, что профессия лингвиста более надежна, чем профессия артиста.

- Я создаю все условия, чтобы он осознал самостоятельно, что может быть ему в шоу-бизнес и не надо. Японский язык круче и перспективнее! – говорит певица.