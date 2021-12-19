Богатый муж Маши Распутиной разводится с официальной женой

Маша Распутина. Фото: кадр видео.

Маша Распутина уже 23 года счастлива с бизнесменом Виктором Захаровым, которого она всем представляет как своего мужа. Пара живет в роскошном загородном особняке и воспитывает 21-летнюю дочь Машу. Но, как выяснилось недавно, избранник звезды по-прежнему женат на другой женщине. При этом официальная супруга Елена Захарова заявила журналистам, что она-то и есть самая настоящая жена Захарова. Видимо, это заявление стало последней каплей, после которой мужчина решил наконец-то расторгнуть брак.

Саму Машу Распутину нисколько не смущает, что у ее любимого мужчины есть жена.

- Это по документации так. На самом деле, в 99-м году мы обвенчались, - рассказала Распутина Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Маша Распутина уже 23 года счастлива с бизнесменом Виктором Захаровым. Фото: Инстаграм.

И вот теперь стало известно, что брак Захарова в феврале следующего года будет расторгнут. Когда Лера спросила Распутину, почему Захаров все эти годы не спешил с разводом, певица ответила:

- Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь.

57-летняя артистка призналась, что раньше она ставила вопрос о разводе.

- Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности, - вспоминает Маша.

Теперь же у нее перегорело, и она даже не знает, хочет ли она устраивать свадьбу и ставить штамп в паспорте.

- У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну - через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто, - уверена она.

Гораздо больше сейчас Распутину тревожит ситуация с дочкой Машей. Месяц назад девушка ушла из дома, чтобы принять участие в скандальных ток-шоу, и с тех пор родители ее не видели.

Месяц назад дочь Распутиной ушла из дома, чтобы принять участие в скандальных ток-шоу, и с тех пор родители ее не видели.

- Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала, исполняя гениальные песни, которые пела такая страна! Если бы она действительно меня любила-уважала, она бы никогда так не поступила, - говорила ранее Распутина. – Маше нужно образовываться, чтобы кем-то стать и чтобы впредь не делать из себя посмешище. Мы в шоке были. У нее нет опыта жизненного, она ничего не знает. Только амбиции не по годам. Моя дочь пока не состоялась как человек. Она еще не сделала достойного дела, а сейчас перечеркивает все сама. Рубит тот сук, на котором сидит. А сук – это родители, которые дают ей блага. Если ходить на грязные передачи, человеком не стать.

Родители оплачивают Маше-младшей учебу в коммерческом вузе, но, как оказалось, девушка ее забросила. Звездная наследница не выходит на связь с родителями, чем очень их огорчает.

- Я месяц ее уже не видела. Работники ТВ ее поселили в гостинице и таскают на шоу. Она и рада. Живет на гонорары, которые ей платят за участие, - сетует артистка.

Еще одна беда в семье артистки – болезнь ее старшей дочери Лиды. Сейчас Лиде 38 лет, у нее инвалидность из-за психиатрического заболевания. По словам Распутиной, нет никакой надежды на ее выздоровление. Лида может включить воду и забыть об этом, у нее могут быть голоса в голове, галлюцинации, она сидит на препаратах, у нее нарушена координация и ориентация в пространстве. Если Лида забывает принять таблетки, то начинает неадекватно себя вести.

- Это моя боль, - заявила Распутина.