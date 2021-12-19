Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире19 декабря 2021 5:00

Американцы готовы платить десятки тысяч долларов, чтобы пропасть без вести во время отпуска

Идея такого вот экстремального отдыха становится все более популярной
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смысл предоставляемых компанией услуг состоит в том, что путешественника везут в неизвестное ему место и на оговоренное время оставляют наедине

Смысл предоставляемых компанией услуг состоит в том, что путешественника везут в неизвестное ему место и на оговоренное время оставляют наедине

Фото: Shutterstock

В США приобретает все большую популярность альтернатива цивилизованному и распланированному до мелочей отпуску – путешественники готовы платить солидные деньги за то, чтобы их «потеряли» по дороге на отдых. В зависимости от сложности такого отпуска, его продолжительности и места, стоимость услуг может доходить до шестизначных сумм.

Автором и исполнителем идеи выступила компания Black Tomato, предложившая необычный сервис еще в 2017 году. Однако со старта дело не очень пошло, и лишь во время коронавирусных ограничений фирма смогла развернуться на всю катушку. Теперь же у организаторов экзотических путешествий нет отбоя от клиентов.

Смысл предоставляемых компанией услуг состоит в том, что путешественника везут в неизвестное ему место и на оговоренное время оставляют наедине с природой – без мобильного телефона и прочих гаджетов, позволяющих связаться с цивилизованным миром. В то же время, за всеми туристами осуществляется ненавязчивый присмотр, а опытные проводники готовы прийти на помощь в случае совсем уж крайних ситуаций.

Отпускникам на выбор предлагается несколько локаций – от пустой полярной станции до джунглей, клиенты сервиса Get Lost уже побывали в пустынных местностях США, Намибии, Марокко и Исландии.

Большинство путешественников, воспользовавшихся услугами компании, остаются в полном восторге. Например, 33-летняя Эстер Спенглер из Техаса полтора года собирала $13000 на подобный отпуск.

После подписания всех необходимых документов с Black Tomato женщину отвезли в горы Марокко и «потеряли». Правда, перед этим Эстер была вынуждена пройти экспресс-подготовку по навигации и выживанию. Следующие три дня женщина была вынуждена заботиться о себе сама – она разжигала костры, устанавливала брезентовое укрытие, искала и готовила пищу… Все это время за Эстер издалека приглядывал проводник, но через некоторое время путешественница просто привыкла не обращать на него внимания.

– Был момент, когда я действительно потерялась. Пошла по не той тропе и заблудилась. Проводник не знал, что делать, был в панике. Я очень этим горжусь – перевыполнила план, – с восторгом вспоминает женщина о пережитом. И теперь учит своих дочерей разводить костер на заднем дворе своего дома, рассказывает им о выживании в дикой природе и мечтает сама стать проводником в компании по организации экстремального отдыха.

КАРТИНА ДНЯ