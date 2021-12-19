Американцы готовы платить десятки тысяч долларов, чтобы пропасть без вести во время отпуска

Смысл предоставляемых компанией услуг состоит в том, что путешественника везут в неизвестное ему место и на оговоренное время оставляют наедине Фото: Shutterstock

В США приобретает все большую популярность альтернатива цивилизованному и распланированному до мелочей отпуску – путешественники готовы платить солидные деньги за то, чтобы их «потеряли» по дороге на отдых. В зависимости от сложности такого отпуска, его продолжительности и места, стоимость услуг может доходить до шестизначных сумм.

Автором и исполнителем идеи выступила компания Black Tomato, предложившая необычный сервис еще в 2017 году. Однако со старта дело не очень пошло, и лишь во время коронавирусных ограничений фирма смогла развернуться на всю катушку. Теперь же у организаторов экзотических путешествий нет отбоя от клиентов.

Смысл предоставляемых компанией услуг состоит в том, что путешественника везут в неизвестное ему место и на оговоренное время оставляют наедине с природой – без мобильного телефона и прочих гаджетов, позволяющих связаться с цивилизованным миром. В то же время, за всеми туристами осуществляется ненавязчивый присмотр, а опытные проводники готовы прийти на помощь в случае совсем уж крайних ситуаций.

Отпускникам на выбор предлагается несколько локаций – от пустой полярной станции до джунглей, клиенты сервиса Get Lost уже побывали в пустынных местностях США, Намибии, Марокко и Исландии.

Большинство путешественников, воспользовавшихся услугами компании, остаются в полном восторге. Например, 33-летняя Эстер Спенглер из Техаса полтора года собирала $13000 на подобный отпуск.

После подписания всех необходимых документов с Black Tomato женщину отвезли в горы Марокко и «потеряли». Правда, перед этим Эстер была вынуждена пройти экспресс-подготовку по навигации и выживанию. Следующие три дня женщина была вынуждена заботиться о себе сама – она разжигала костры, устанавливала брезентовое укрытие, искала и готовила пищу… Все это время за Эстер издалека приглядывал проводник, но через некоторое время путешественница просто привыкла не обращать на него внимания.

– Был момент, когда я действительно потерялась. Пошла по не той тропе и заблудилась. Проводник не знал, что делать, был в панике. Я очень этим горжусь – перевыполнила план, – с восторгом вспоминает женщина о пережитом. И теперь учит своих дочерей разводить костер на заднем дворе своего дома, рассказывает им о выживании в дикой природе и мечтает сама стать проводником в компании по организации экстремального отдыха.