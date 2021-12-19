Эксперт: Все секреты американских спецслужб давно есть в Интернете

США сосредоточились на сборе и хранении большого количества секретов, которые не имеют никакой важности и ценности Фото: Shutterstock

Каждый год в Соединенных Штатах спецслужбы засекречивают миллионы самых разнообразных документов – отчетов, статданных, аналитику.

Бывший сотрудник Минобороны США рассказал, что во время свой работы был уверен, что имеет доступ к самым важным секретам страны. Но получая чуть ли не ежедневно бумаги с грифом «совершенно секретно», понял, что почти все это есть в открытом доступе.

Спецслужбы США давно потеряли свои навыки и свои преимущества перед частными компаниями, занимающимся сбором, хранением и анализом больших объемов информации. Благодаря новым технологиям наблюдения и мониторинга, включая средства отслеживания геолокации, многое из считающегося в США совершенно секретным, легко найти в Сети – как бесплатно, так и за деньги.

- США сосредоточились на сборе и хранении большого количества секретов, которые не имеют никакой важности и ценности, - уверен бывший сотрудник Пентагона, на условиях анонимности побеседовавший с журналистами, - Спецслужбы носятся с этими бумагами и файлами, как с драгоценной короной.

Джон Уильям Леонард, возглавлявший американское Управление по надзору за информационной безопасностью при администрации Буша, неоднократно говорил о том, что более половины из того, на что правительство США ставит гриф секретности, на самом деле ни для кого не секрет. А Майкл Хайден, бывший директор Агентства национальной безопасности, а затем ЦРУ, однажды рассказал, что получил требование засекретить и передать в архив… полученную им поздравительную открытку.

- Когда правительство засекречивает чрезмерно много информации, то оно провоцирует само себя на ложь. - уверен бывший сотрудник Минобороны США. – Но ложь зачастую сравнительно просто разоблачается, как это было в 2013 году, когда Эдвард Сноуден сообщил о существовании масштабной программы наблюдения за обычными жителями Америки. Соответственно, возникает кризис доверия простых граждан к государству, способный перерасти в нечто большее и опасное.