И даже пиво: Что предпочитают есть и пить на завтрак жители разных стран

Английский завтрак один из самых сытных и размеренных в мире, требующих хорошего запаса свободного времени Фото: Shutterstock

Жители разных стран отличаются не только языком, цветом кожи и менталитетом – не меньше различий и в кулинарных предпочтениях.

Например, французы чаще всего начинают день со сладостей, а вьетнамцы – с супа. Гастрономы и диетологи провели исследование, выяснив, чем предпочитают питаться по утрам в разных частях света.

Великобритания: сытно и долго

Английский завтрак один из самых сытных и размеренных в мире, требующих хорошего запаса свободного времени – много калорийной еды, которая подается вся сразу. По утрам наиболее популярными у жителей туманного Альбиона считаются: яичница-глазунья, тосты со сливочным маслом, обжаренные сосиски или ломтики бекона, а также тушеная фасоль и помидоры. Венчает завтрак чашка черного чая, к которой подаются тосты с джемом.

Франция: быстро и легко

Французский завтрак можно считать полной противоположностью английскому: легкий и не требующий временных затрат. Как правило, утренняя еда состоит из чашки кофе и круассана или багета.

Примерно также завтракают в Испании и Италии, заменяя простой кофе на капучино, а круассаны на пончики, печенье или кусочек фруктового пирога.

Германия: все, что пожелаете и даже пиво

В отличие от Великобритании, в которой завтрак возведен в ранг национального культа, в Германии понятия «традиционный завтрак» по сути не существует: в различных землях ФРГ едят по-разному. Чаще всего утром немцы предпочитают различные бутерброды, сыры, сосиски, обжаренные колбаски, тосты с джемом, мармеладом или медом, а также кофе. А любителям пива стоит отправиться в Баварию – именно здесь день нередко начинают не с кофе, а с кружки белого нефильтрованного.

Япония: рис и рыба

Рис и рыба – эти два ингредиента составляют основу кухни островного государства. Немудрено, что день начинается именно с них. Рис может быть отварным или приготовленным на пару, рыба – чаще всего запеченная. Также нередко в Японии на завтрак подают суп «мисо» или традиционный японский омлет. Неизменный атрибут японского завтрака – зеленый чай.

Вьетнам: похоже на обед

Вьетнамцы очень любят супы и чаще всего именно это, по нашему понятию, первое блюдо, становится их утренним выбором. Вариантов национального супа «фо» очень много, но всегда в нем присутствуют лапша и мясо.

США: много и плотно

Соединенные Штаты – страна большая, поэтому выделить какие-либо предпочтения без привязки к определенной местности довольно сложно. Общим является одно – завтракать американцы предпочитают плотно, чтобы спокойно дожить до обеда. Чаще всего по утрам жители США едят картофель или бобовые, жареную говядину, бекон, колбаски или сосиски и сдабривают все это различными соусами. Нередко завтрак американца состоит из фастфуда – различных вариаций бургеров и картофеля фри с традиционной чашкой кофе.

Канада: яйца и оладьи

У ближайшей соседки США, Канады, тоже достаточно сложно определить именно традиционный завтрак, однако ряд особенностей, присущих в этом плане всей стране, все же есть. Чаще всего утром в Канаде подают яйца: жареные, вареные, пашот, в виде омлета или яичницы-болтуньи. И, конечно же, оладьи или блинчики со знаменитым кленовым сиропом. Кроме этого на столе могут быть колбаски, обжаренный бекон, тосты с джемом, картофель. И обязательно – кофе, ну просто очень много кофе. Например, в кафе вам его будут подливать столько, сколько вы сможете выпить.

Турция: много сыра и овощей

Традиционный завтрак в Турции для нас тоже не очень привычен: он в основном состоит из того, что мы считаем закусками: несколько видов сыра, оливки или маслины, вареные яйца (иногда их заменяют омлетом) и много свежих нарезанных овощей. Венчает завтрак чай – несмотря на любовь турков к кофе, его, как правило, чаще употребляют в течение дня.

Израиль: питательно и красочно

Чаще всего на завтрак в Израиле едят шакшуку – национальное блюдо, которое готовят из яиц, помидоров, лука и других овощей. Кушанье посыпают рубленой зеленью и подают горячим прямо на сковородке. Выглядит шакшука очень нарядно и позволяет с легкостью продержаться до следующего приема пищи. Кроме того утренней популярностью у жителей Израиля пользуется хумус (пастообразное блюдо из нута, кунжутной пасты, парики и чеснока), свежий хлеб и баба-гануш – пюре из баклажанов и приправ с добавлением оливкового масла.