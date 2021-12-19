Эпидемия в труппе: Из-за коронавируса отменено главное рождественское шоу Нью-Йорка

Нью-Йорк остался без одного из главных своих рождественских атрибутов

Рождественское шоу Christmas Spectacular за почти век своего существования стало одним из новогодних символов Нью-Йорка. Каждую зиму на сцене концертного зала, расположенного в комплексе Рокфеллер-центра, ставят спектакль, неизменным участником которого является женский кордебалет The Radio City Rockettes.

Сценарий меняется ежегодно, но неизменными элементами его с 1933 года являются рождественский сюжет, Санта-Клаус, а также два номера – «Вертеп» и «Парад деревянных солдатиков».

Из-за коронавируса отменено главное рождественское шоу Нью-Йорка

В прошлом году из-за коронавирусной пандемии шоу впервые за всю историю его существования не ставили. В этом было решено все же набрать труппу, начать репетиции и с соблюдением всех необходимых норм пустить в зал публику.

Несколько представлений прошли с огромным успехом, они должны были продолжаться до начала января. Но нынешний сезон решено закрыть досрочно: десятки участников шоу заболели коронавирусом. Таким образом, Нью-Йорк остался без одного из главных своих рождественских атрибутов.

Тем, кому посчастливилось успеть на представление, отметили его грандиозность и масштабы: на сцене – настоящий ледяной каток, автобус, десятки эффектных танцовщиц, в некоторых эпизодах – верблюды, ослики, барашки.

В этом году в шоу участвовали 150 артистов – танцовщиц, актеров, певцов, музыкантов, для каждого из которых специально пошито по несколько костюмов. Только солистки The Rockettes меняют по 8 костюмов за время каждого шоу. В среднем на одно переодевание запланировано по 78 секунд. А при исполнении танцевальных номеров с элементами степа и чечетки они надевают специальную обувь: в каждый каблук вмонтированы микрофоны, дабы живой стук каблучков был слышен всем.

Коронавирусом заразились почти все танцовщицы кордебалета

Планировалось, что за весь сезон гримеры нарумянят красным 30 тыс. щек. Румянить щеки танцовщицам кордебалета нужно дважды в течение каждого шоу – для номеров «Парад деревянных солдатиков» и «Тряпичные куклы».

После каждого показа в прачечную отправлялись 150 корзин с бельем, а несколько ящиков с обувью – в ремонт. Во время спектакля обувь не меняют только музыканты и Санта-Клаус, всем остальным это приходится делать по несколько раз. Всего же в каждом шоу было «задействовано» 1200 пар различной обуви, включая несколько пар коньков для фигурного катания.