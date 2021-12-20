30 лет после СССР: в чем секрет чемпионов?

Ровно 30 лет назад развалился Советский Союз, на обломках которого появились новые независимые государства. Стартовые возможности у «новорожденных» были разные: и по экономической мощи, и по научному потенциалу. Но уже сейчас видно, что серебряная ложка во рту — еще не залог успеха. Так, Республика Казахстан, которая во времена Союза считалась чуть ли не задворками СССР, сейчас по ВВП на душу населения почти догнала Россию, а результат Украины почти вдвое хуже. В чем секрет успеха? Эксперты обсудили это на презентации книги «Постсоветская и мировая модернизация: итоги тридцати лет», которая прошла в Институте Народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН) в Москве.

«МАЛО КТО ПРЕДРЕКАЛ УСПЕХ»

Что такое 30 лет в масштабах страны? Срок достаточно скромный. Но при этом достаточный, чтобы оценить пройденный бывшими союзными республиками путь сквозь призму времени. Выделив как факторы успеха проведенных реформ, так и причины относительных неудач.

Так согласно последнему справочнику Госкомстата СССР, в 1990 году собственное производство товаров народного потребления на душу населения в Казахстане составило 881 руб., в РСФСР (сейчас – Россия) – 1664 руб., в Узбекистане – 652 руб., в Белоруссии – 2 268 руб., в Литве – 2 389 руб., в Латвии – 3 113 руб. Товарооборот на душу населения в Казахстане был на четверть ниже, чем в РСФСР, в полтора раза ниже, чем в Литве, и в два раза ниже, чем в Эстонии. За прошедшие десятилетия экономическая картина в бывших советских республиках существенно изменилась. Ключевое изменение – Казахстан практически догнал Россию по уровню развития экономики: в 2019 году ВВП на душу населения в России составлял $29 189, в Казахстане – $27 466, в Беларуси – $19 684, Армении – $14 231, а на Украине – $13 350.

«Республике Казахстан мало кто из экспертов тогда предрекал значимые экономические успехи, - отметил доктор д.э.н., заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин. - Да, конечно, эксперты признавали наличие у Казахстана богатых залежей полезных ископаемых, но при этом указывали на относительно невысокий уровень развития большинства отраслей промышленности, очень ограниченные собственные финансовые ресурсы, не самый благоприятный климат, инфраструктурные проблемы, географическую удаленность от ключевых мировых рынков и ряд других неблагоприятных факторов. В отличие от стран Прибалтики, рассчитывать на масштабную зарубежную экономическую помощь независимый Казахстан также не мог… Однако дальнейшее развитие событий полностью опровергло прогнозы пессимистически настроенных экспертов — Республика Казахстан стала одной из наиболее экономически успешных постсоветских стран».

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ГИБКОСТЬ

В сборнике с разных сторон оцениваются такие сложные элементы реформ, как приватизация, обеспечение финансовой стабильности, формирование долгосрочных стратегий, создание привлекательного инвестиционного климата, построение необходимых институтов. Казахстан стал первым среди постсоветских стран, кто начал развиваться на основе долгосрочного планирования: первая стратегия на 30 лет вперед появилась еще в 1997 году, всего через шесть лет после обретения независимости. Также Казахстан и Россия первыми в денежно-кредитной политики перешли от управления валютным курсом к таргетированию инфляции, который дает всем участникам рынка больше предсказуемости и больше гибкости.

«Для устойчивого развития стран с высокой долей экспорта сырья в ВВП крайне важно создание правильных рыночных институтов, в том числе суверенных фондов, аккумулирующих сырьевые сверхдоходы. По этому пути пошли Казахстан, Россия, Азербайджан, - отмечает управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Еще один важный момент – поставить на институциональную основу управление собственностью, по разным причинам оставшейся у государства. Здесь самый интересный на постсоветском пространстве вариант выбрал Казахстан, который на основе опыта Сингапура и Малайзии объединил доли в капиталах госкомпаний в рамках специального инвестиционного фонда, придав ему также функции фонда национального благосостояния и агента правительства по финансовой стабилизации. Это помогло, в частности, с меньшими потерями пройти глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. и быстро преодолеть последствия кризиса 2014-2015 годы на нефтяном рынке.

Да, Казахстан имеет во многом те же «родовые травмы», что и Россия. В первую очередь – доминирование нефтегазового сектора экономики. Но за минувшие три десятилетия республика сначала успешно развила эту отрасль, активно привлекая зарубежных инвесторов, а теперь перешла к следующему этапу – ставке на перерабатывающие отрасли.

«Я по-хорошему завидую многовекторности Казахстана», - признался Владимир Борисов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией ИНП РАН

«ВХОДНЫЕ ВОРОТА» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Для создания привлекательного инвестиционного климата необходим институт, действующий по четким и понятным для глобальных инвесторов правилам. Казахстан сделал верный шаг в этом направлении, создав в 2018 году Международный финансовый центр «Астана», действующий по законам английского права.

Всего за три года резидентами МФЦ «Астана» стали более тысячи компаний, в том числе российский Polymetal, китайский Строительный банк, Исламский банк развития (Саудовская Аравия), а через входящую в него биржу AIX привлечено более 321 млн долл. акционерного и $9,7 млрд долгового капитала. В перспективе МФЦА может стать для Казахстана катализатором развития экономики и сектора финансовых услуг, а также позволит ему занять уникальную на постсоветском пространстве нишу «входных ворот» для международных инвесторов, желающих участвовать в бизнес-проектах на территории Большой Евразии.

Бонусом сборника выступает подборка мнений авторитетных зарубежных экономистов. В частности, бывший старший вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, член совета директоров МФЦ в Дубае Эндрю Спиндлер, оценивая результаты диверсификации экономик на постсоветском пространстве, подчеркивает: «Это была сложная задача для всех республик бывшего Советского Союза, в которых имелись значительные запасы природных ресурсов. Ключевой фактор здесь – доступность финансирования для малых и средних предприятий, которые являются основным двигателем экономического роста в любой экономике… На пространстве бывшего Советского Союза усилия по обеспечению такого доступа столкнулись со многими вызовами. И результативность усилий по диверсификации экономик в странах региона достаточно сильно разнится. Казахстану это удалось лучше других, во многом благодаря разумному управлению финансовым сектором еще с начала 1990 х гг. Такое управление на протяжении длительного времени в сочетании с политической волей к поддержке перемен и является отличительной чертой этой страны».

НОВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ

Каким руководство Казахстана видит будущее своей страны в следующие десятилетия, какие направления модернизации являются приоритетными?

«Природные богатства останутся важным фактором нашего экономического развития, но не единственным, - отметил Кайрат Келимбетов. - Все большую роль играет логистика и транспорт. Казахстан обладает уникальным географическим положением в самом центре Евразии, и большинство трансконтинентальных транспортных коридоров проходит через нашу территорию. Наша страна уже инвестировала десятки миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры, и эти усилия начали приносить свои плоды. Например, две трети сухопутных грузоперевозок между Китаем и Западной Европой уже осуществляются через нашу территорию».

В республике ставят перед собой очень амбициозные задачи на ближайшее десятилетие. Развивают высокотехнологичный сектор, включая финансовые технологии. МФЦА предоставляет инструменты для развития этой отрасли. А также сельское хозяйство и туризм. Разумеется, добиться успеха в перечисленных областях можно лишь поднимая уровень образования и качество профессиональной подготовки кадров. В Бюро непрерывного профессионального развития уже прошли обучение по международным программам более 5 тыс. специалистов. В кадровом резерве Бюро сейчас зарегистрированы более 13 тыс. специалистов со знанием английского языка, образованием и сертификациями в области финансов, экономики, IT, юриспруденции и проектном управлении.

«Мы намерены расширить этот список за счет подготовки специалистов в области устойчивого развития ESG, венчурных инвестиций и цифровизации. Причем это резерв не только для МФЦА или компаний, зарегистрированных у нас, но и для любой организации или компании в стране. То есть мы стараемся внести свою лепту в образование и профессиональную подготовку кадров в Казахстане и тем самым, в конкурентоспособность нашей экономики в целом», - резюмировал Кайрат Келимбетов.