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Звезды19 декабря 2021 12:25

Комплекс Наполеона: Владимир Кехман вывесил во МХАТе им. Горького свой портрет, который в два раза больше фото Татьяны Дорониной

Новый руководитель театра продолжает эпатировать публику
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Изображение красуется аккурат на том месте, где был портрет Эдуарда Боякова

Изображение красуется аккурат на том месте, где был портрет Эдуарда Боякова

Не проработав и двух месяцев и не выпустив ни одного нового спектакля, Кехман объявил о громком увольнении худрука театра Эдуарда Боякова, затем снял с репертуара почти все спектакли («Чудесный грузин», «Красный Моцарт» и Лавр»), поставленные без него (и многие еще снимет — под вопросом «Женщины Есенина» и «Лес»), после демонстративно сдернул со стены портрет ненавидимого им Боякова, озвучил странные цифры долга театра (при том, что тот же Бояков заявлял выручку только за показы «Лавра» в 90 миллионов рублей за год), перенес на плечи Минкульта РФ ответственность за решение об объединении двух МХАТов, заявил о переименовании заведения, предрек МХАТ им. Горького смену профиля — мол, теперь это будет и музыкальный театр, масштабный ремонт, в честь которого заведение закроют на четыре месяца.

А теперь окончательно восстановил справедливость: в фойе театра вывесил свой гигантский портрет, по размеру в два раза превосходящий соседние фото Татьяны Дорониной и Захара Прилепина. Изображение красуется аккурат на том месте, где был портрет Эдуарда Боякова.

Зрители с удивлением восприняли такой шаг. Ведь до этого Кехман строил собственную кампанию на традициях и связи с Татьяной Васильевной — отсюда возник и ложный антагонизм по отношению к Боякову («никакой он не режиссер»), в адрес которого Кехман ранее ни разу не высказывался — дескать, вернем в театр Доронину (которую никто оттуда и не изгонял). Поэтому новый эпатажный жест смотрится довольно странно: теперь каждый, кто пришел на спектакль, видит, что изображение генерального директора в два раза больше соседствующих Прилепина и Дорониной. Издалека непонятно, это временная экспозиция, пока готовится основной портрет в стилистике других изображений, или уже окончательный вариант.

Кстати, на сайте театра в разделе «Руководство» тоже красуется только Владимир Кехман рядом с Татьяной Дорониной. Ни один заместитель генерального директора в разделе не обозначен.

Кстати, на сайте театра в разделе «Руководство» тоже красуется только Владимир Кехман рядом с Татьяной Дорониной

Кстати, на сайте театра в разделе «Руководство» тоже красуется только Владимир Кехман рядом с Татьяной Дорониной

Руководство театра пока никак не комментировало новое художественное решение в оформлении МХАТ им. Горького. Известно только, что учреждение культуры ждет масштабная реконструкция, сроки которой совпали с внезапным назначением Кехмана, — новый гендир оценивает стоимость предстоящих работ в 5-6 миллиардов рублей.

КультураКультура: театр