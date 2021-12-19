Комплекс Наполеона: Владимир Кехман вывесил во МХАТе им. Горького свой портрет, который в два раза больше фото Татьяны Дорониной

Изображение красуется аккурат на том месте, где был портрет Эдуарда Боякова

Не проработав и двух месяцев и не выпустив ни одного нового спектакля, Кехман объявил о громком увольнении худрука театра Эдуарда Боякова, затем снял с репертуара почти все спектакли («Чудесный грузин», «Красный Моцарт» и Лавр»), поставленные без него (и многие еще снимет — под вопросом «Женщины Есенина» и «Лес»), после демонстративно сдернул со стены портрет ненавидимого им Боякова, озвучил странные цифры долга театра (при том, что тот же Бояков заявлял выручку только за показы «Лавра» в 90 миллионов рублей за год), перенес на плечи Минкульта РФ ответственность за решение об объединении двух МХАТов, заявил о переименовании заведения, предрек МХАТ им. Горького смену профиля — мол, теперь это будет и музыкальный театр, масштабный ремонт, в честь которого заведение закроют на четыре месяца.

А теперь окончательно восстановил справедливость: в фойе театра вывесил свой гигантский портрет, по размеру в два раза превосходящий соседние фото Татьяны Дорониной и Захара Прилепина. Изображение красуется аккурат на том месте, где был портрет Эдуарда Боякова.

Зрители с удивлением восприняли такой шаг. Ведь до этого Кехман строил собственную кампанию на традициях и связи с Татьяной Васильевной — отсюда возник и ложный антагонизм по отношению к Боякову («никакой он не режиссер»), в адрес которого Кехман ранее ни разу не высказывался — дескать, вернем в театр Доронину (которую никто оттуда и не изгонял). Поэтому новый эпатажный жест смотрится довольно странно: теперь каждый, кто пришел на спектакль, видит, что изображение генерального директора в два раза больше соседствующих Прилепина и Дорониной. Издалека непонятно, это временная экспозиция, пока готовится основной портрет в стилистике других изображений, или уже окончательный вариант.

Кстати, на сайте театра в разделе «Руководство» тоже красуется только Владимир Кехман рядом с Татьяной Дорониной. Ни один заместитель генерального директора в разделе не обозначен.

Кстати, на сайте театра в разделе «Руководство» тоже красуется только Владимир Кехман рядом с Татьяной Дорониной

Руководство театра пока никак не комментировало новое художественное решение в оформлении МХАТ им. Горького. Известно только, что учреждение культуры ждет масштабная реконструкция, сроки которой совпали с внезапным назначением Кехмана, — новый гендир оценивает стоимость предстоящих работ в 5-6 миллиардов рублей.