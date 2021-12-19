Родителей пустят на новогодние утренники в детсады по QR- кодам

Если эпидемиологическая обстановка позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

После ноябрьских ковикул почти никто не сомневался: елки в детских садах проведут за закрытыми дверями, как и на прошлый Новый год. Тем более, что в садиках заранее запретили звать на утренники Дедов Морозов со стороны (в докоронавирусное время родители приглашали в группу артистов или кто-то из пап наряжался в красную расшитую шубу). Мол, придется воспитать бабу ягу, то есть Деда Мороза в своем коллективе – из числа воспитателей, ну или покладистый талант найдется среди охранников детского учреждения. Но в связи с некоторой стабилизацией ковидной заболеваемости власти сделали небольшую поблажку.

«Если эпидемиологическая обстановка позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста», - объявила пресс-служба московского департамента образования и науки.

Так же поступили в Подмосковье и в некоторых других регионах. Конечно, когда в зале сидят зрители, особенно такие преданные, утренники проходят веселее и радостнее. Даже если взрослые прячут эмоции за медицинскими масками. Но педагоги переживают, что не все родители смогут попасть на праздник, поэтому просят в чатах об определенности: мол, приходите либо все, либо никто, потому что как мы объясним Маше, почему ее мама не пришла, когда Танина пришла? Из-за такой несправедливости в группах разворачиваются настоящие драмы!

Родители реагируют по-разному. Одни возмущаются и грозятся вообще не пускать детей на утренник: мол, приводить в садик можно всем подряд без всякой справки, а на празднике присутствовать только вакцинированным? Другие - с пониманием и юмором: «Ну и хорошо, что пускают, хоть и с ограничениями! Уже расшиваем дождиком маски».