Федор Лавров — про первый фильм в качестве режиссера: «Сказка для старых» — это притча, мертвые и живые не так уж далеко друг от друга»

«Сказка для старых» — это притча

Зритель отлично знает Федора Лаврова по массе работ в кино и сериалах («Оттепель», «Годунов», «Деньги», «Вертинский», «Победители», «Анна Николаевна» и др.), службе в театре, но еще не видел в роли режиссера. Как удалось выяснить kp.ru, актер снял фильм в родном Петербурге, собрав крайне необычный коктейль из звезд кино, музыки, несистемной оппозиции и даже математики. Федор объяснил, зачем вдруг стал снимать кино и о чем его дебютная картина «Сказка для старых».

Федор Лавров. Фото: Елена Лаврова

- Федор, сложно отловить вас как в Москве, так и в Питере. Между чем и чем сейчас разрываетесь?

- В Питере идут съемки «Шаляпина» (сериал с Александром Горбатовым в главной роли, «Россия 1»), а в Москве заканчиваем вторую часть «Секретов счастливой жизни» (комедия, KION).

- Ого, Шаляпин!

- В «Шаляпине» у меня роль друга и секретаря главного героя — Исая Дворищина (певец и режиссер) — человека, который всю жизнь положил на то, чтобы служить Федору Ивановичу. Такой Санчо Панса, как я его называю.

- При этом всем успели встать и за режиссерский мостик. Что за кино сняли и почему решились на такой отчаянный по нашим временам шаг?

- «Сказка для старых» — это притча. Через Андрея Могучего, худрука питерского БДТ, я познакомился с Романом Михайловым (гениальный петербургский математик, обладатель множества международных наград, профессор РАН, который вдруг стал писать пьесы и стал востребованным в театральной России драматургом — Авт.). У нас сразу организовалась творческая смычка. Начали обсуждать работу, много общались, и когда он вкратце рассказал «Сказку для старых», я сел на пятую точку и сказал: «Это ж надо снимать!». Изначально рассматривали как короткометражку, но переросло это все в полнометражную почти полуторачасовую картину. Монтаж уже закончен, идет этап цветокоррекции. Поддержка финансовая у нас небольшая, 4/5 бюджета — это наши собственные деньги. Так что все идет неторопливо, но потихоньку Сизиф толкает свой камень. Премьеру задумали на 2022 год.

Олег Гаркуша из группы «АукцЫон»

- Кого удалось собрать в фильм?

- Очень пестрый состав: Евгений Ткачук («Обитель», «Тихий Дон»), Кирилл Полухин («Метод», «Чужая»), Олег Васильков («Брат-2», «Преступление»), Пахом («Битва экстрасенсов»), многие легендарные питерские нацболы*, а еще Олег Гаркуша из группы «АукцЫон» и лидер группы 25/17 Андрей Бледный. Словом, крайнее разнообразие. Всех уговаривали, скажем так, по дружбе. Все они — товарищи, откликнувшиеся на наше предложение. Отсылали сценарий, обсуждали, договаривались. Все случилось по обоюдному согласию.

Лидер группы 25/17 Андрей Бледный

- Командовать Гаркушой и Ткачуком на площадке было непривычно? Полухин и вовсе старше вас.

- У нас получилась такая творческая лаборатория, поэтому все приходили на площадку не с «холодным носом», а горели идеей. Приносили кучу придумок, часто предлагали решения. Мне было настолько в кайф существовать в этом, что приходилось иногда корректировать со стороны и выставлять довольно простую задачу, которую коллеги с радостью выполняли. Внимательно прислушивался к артистам и обрабатывал их фантазии. Очень важным было и присутствие Ромы Михайлова — он тонко работает со словом, поэтому мог задать нужный авторский камертон тексту и съемке.

- Сложнее всего было что?

- Под лед, слава Богу, никто не проваливался. Но сложная сцена была на Елагином острове, где в парке мы снимали народные гуляния. Там как раз широко отмечали масленицу, было много людей не из массовки — наша задача была снять их так, чтоб было незаметно. Поэтому мы скакали вокруг, партизанским методом с камерой. У нас был всего один шанс. Второго дубля не будет: не просить же их честно праздновать масленицу повторно? Так это не работает. Вот это с точки зрения съемки было сложнее всего.

Роман Михайлов. Фото: Елена Лаврова

- Не все понимают сказочность этой истории. В комментариях Youtube под трейлером можно увидеть претензии: мол, опять 90-е, опять криминал, чернуха, сколько можно?

- Из названия понятно, что это сказка. Мы понимали, что лучше всего для выражения идеи, когда мы говорим былинным языком и рассказываем русскую архетипическую историю, лучше всего подходят как раз люди того времени — из криминала девяностых. Потому что они всегда жили на острие, между жизнью и смертью, ходили по краю, в любой момент с ними что-то могло произойти. Отчаянные, без причины и цели — через таких персонажей рассказать сказку для взрослых правильнее всего. Для меня в этой истории содержится совершеннейшая загадка о поиске пути для каждого из героев (три брата в исполнении Кирилла Полухина, Федора Лаврова и Романа Михайлова отправляются по наказу отца искать погибшего героя Евгения Ткачука, что ушел на тот свет с воровским общаком, но после этого был замечен в трех разных городах России — Авт.), рассуждение на тему доверия и, главное, что мертвые и живые находятся не так уж далеко друг от друга. Пусть мертвые и в памяти, но всегда остаются рядом.

Братья Смирновы. Фото: Елена Лаврова

- Что за персонаж у вас?

- Средний. Так его и зовут. Средний брат — в меру бабник, в меру честный, живет по бандитским законам, которые не переступает. Живет со своими понятиями о чести и слабостями. Наяву с задачей Бати из всех трех братьев справляется только он.

- Ваш герой произносит такую фразу, мол, в криминал пришел, потому что честность искал. Не слишком ли натянуто и романтично?

- Тогда было время новой справедливости, которое наступило после развала СССР. Время новой правды, передела, новых хозяев жизни. Казалось, что они изобрели собственные законы, которые работали. И в них была своя честность. Думаю, что и в том мире, и в обычном подлости и негодяйства везде полно. Практически поровну. Поэтому кто-то искал правды там, кто-то ушел на войну, кто-то начал строить бизнес честным, как считает, методом, зарабатывая миллионы, — не совсем понимаю как, но вот и так бывает.

*лимоновцы, члены запрещенной в России организации