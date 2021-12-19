Земфира словами про «ужасный голос и внешность» довела до депрессии Гречку: молодая певица удалила инстаграм и пошла на терапию, ненавидя себя

Певица Гречка Фото: Instagram.com

Три года назад музыкальный мир удивило странное противостояние именитой Земфиры и скромной Анастасии Ивановой из Кингисеппа. Молодую исполнительницу почему-то вместо Янки Дягилевой начали сравнивать с уфимской рок-звездой, и ту прорвало.

- Гречка - очень плохо, - написала в соцсетях Земфира. - Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая.

Разумеется, после такого никогда не числившуюся в первых красавицах рокершу подняли на вилы за странную оценку творчества, внешности, безапелляционность и вообще звездный статус арбитра Всея Руси. Только после этого бесконечно рефлексирующая Земфира опомнилась и пришла к Гречке со словами извинений. Правда, в электронную почту. И узнали мы об этом только сейчас.

Земфира извинилась перед Гречкой онлайн. Фото: Instagram.com

В интервью к выходу нового альбома «Закат Диснея» Гречка рассказала, что после того конфликта удалила инстаграм и впала в депрессию — творческую и не только, «просто боялась быть собой» — и пошла к психологу с проблемой, спровоцированной словами Земфиры. Девушка поверила, что коллега права и призналась, что не любит себя и свою внешность. На преодоление кризиса понадобилось как минимум полгода.

— Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года, — рассказала Гречка. — И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь.

«Просто заработалась».

Вот так.