Главные научные открытия 2021 года, которые изменят нашу жизнь

Руководитель проекта Йостейн Браатен стоит на мостике Yara Birkeland, первого в мире полностью электрического и автономного контейнерного судна. Фото: REUTERS

1. У исландского электрика печень датчанина, а руки француза

23 года назад исландский электрик Феликс Гретарссон ремонтировал линию электропередач и по ошибке схватился на токоведущий провод. Разряд тока силой 11000 вольт сбил его на землю с 10-метровой высоты, от удара Феликс сломал шею и позвоночник в трех местах. Но в этот момент электрика это не очень волновало, потому что он с удивлением наблюдал за тем, как горели его руки. Ему вкололи обезболивающее, отвезли в больницу, где он пришел в себя только через три месяца. И узнал, что у него нет рук.

Несколько лет Феликс пил запоем, пока в один прекрасный день не отказала печень. И тогда Феликс сказал себе “стоп”. Гретарссону пересадили донорскую печень - это открыло для него мир трансплантологии. Так он узнал, о профессоре Жан-Мишеле Дюбернаре, который в 1999 году первым в мире провел трансплантацию руки в больнице Эдуарда Эррио во французском Лионе. Феликс разыскал доктора и тот согласился помочь. Бывший электрик переехал в Лион, где провел несколько лет в ожидании операции.

К уникальной операции привлекли 50 врачей и медсестер, их разбили на 4 хирургические бригады, которые работали синхронно над донором и реципиентом.

- Теперь я интернационалист до мозга костей, причем в буквальном смысле этого слова, - говорил Гретарссон после операции. - У меня датская печень, французские руки и жена-полячка (с Сильвией он познакомился в Лионе, где оба занимались в группе по изучению английского языка).

Феликсу Гретарссону пересадили руки доноров Фото: Instagram.com

Интернациональную тему продолжил и ведущий хирург операции Арам Газарян. Он считает, что на реабилитацию Феликсу понадобиться около трех лет.

- Если он сможет восстановить функцию сгибания руки в локте это будет потрясающий результат, - отметил доктор Газарян.

Феликс учится управляться импортными французскими руками с опережением графика. Он ведет Инстаграм, где сообщает о своих достижениях: например, у него начали расти ногти и волосы на руках. А вскоре исландец научился обнимать жену. Теперь он занимается на тренажере.

Феликс Гретарссон после успешной пересадки рук Фото: Instagram.com

А видео, где Феликс на пляже намазывает жене спину кремом от загара - это вообще чума!

2. Корабль, который плавает сам по себе

В ноябре в Норвегии спустили на воду первый полностью автономный корабль. Электрический контейнеровоз Yara Birkeland стоимостью 25 миллионов долларов может принять на борт 3200 тонн груза. Он будет возить химикаты и удобрения между норвежскими городами Херейя и Бревик. Это небольшое расстояние - чуть больше 10 километров, но судну придется двигаться по узкому норвежскому фьорду, пройти под двумя мостами и разминуться с десятком торговых судов, прогулочных яхт и каяков. Непростая задача, учитывая, что на борту контейнеровоза нет ни одного человека. Погрузка, швартовка и отчаливание будут происходить полностью в автономном режиме. Впрочем, за кораблем все же будут приглядывать операторы из центра управления в порту Херейя. Они получают с борта судна всю телеметрию, включая видеокартинку, и вмешаются, если электронные мозги корабля по какой-то причине примут неверное решение.

Впрочем, руководитель проекта Йостейн Браатен считает, что Yara Birkeland это самый безопасный корабль, потому что львиная доля кораблекрушений происходит из-за человеческого фактора. А на Yara Birkeland просто некому ошибаться.

Электрический контейнеровоз Yara Birkeland Фото: REUTERS

3. Новый вид змей обнаружен благодаря соцсетям

Казалось бы все живое на Земле изучен вдоль и поперек. Но иногда, чтобы найти новый вид животных надо просто посмотреть, что делается у вас во дворе. Именно так и поступил пытливый индийский студент Вирендар Бхардвадж. Во время самоизоляции, связанной с COVID-19, он принялся фотографировать все, что находил у себя на заднем дворе и выкладывал в Инстаграм. Фото симпатичной змеи, которая без регистрации проживала на задворках у Вирендара, привлекло внимание сотрудника Национального центра биологических наук Индии Зишана Мирзы. Даже по внешним признакам рептилия выделялась среди сородичей. Животину изловили, изучили и пришли к выводу, что это новый вид змей кукри - они получили такое название из-за зубов, изогнутых в форме непальского кинжала кукри. Однако несмотря на устрашающее название эти змеи не ядовиты, напоминают наших ужей и питаются яйцами. А что за звери живут у вас во дворе?

Новый вид змей кукри Фото: Instagram.com

4. Электромобили проедут вдвое дольше

Электрические автомобили прекрасная вещь! Однако есть несколько “но”, которые мешают их триумфальному шествию по планете (объем продаж электрокаров в мире составляет чуть больше 2%). На одной зарядке далеко не уедешь - дальность пробега большинства электромобилей примерно 400 км. Затем надо либо около часа заряжать авто на зарядной станции (если она еще есть по маршруту) либо менять аккумулятор.

Американский стартап QuantumScape (среди его инвесторов фигурирует Билл Гейтс) придумал, как обойти это узкое место. Они разработали литий-металлические батареи. Их энергетическая плотность почти в два раза выше, чем литий-ионные, поэтому электромобили заряжаются гораздо быстрее. А главное, пробег автомобиля увеличивается на 80 процентов. Условно говоря, сейчас электромобили могут проехать без остановки 400 км, а с литий-металлическим аккумулятором дистанция увеличивается до 700 км.

Стартап уже заключил контракт с Volkswagen, концерн начнет производство машин с долгоиграющими аккумуляторами в 2025 году.

5. Америку открыли в 1021 году

То что викинги плавали к берегам Нового Света было известно давно. Однако ученым удалось установить точную дату основания поселения викингов в местечке Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд (это территория современной Канады). Стоянка была раскопана в 1960 году, по оценкам ученым там обитало от 30 до 160 викингов. Поскольку захоронений не обнаружили, считается, что это была временная военная база. Викинги оценивали насколько богаты местные ресурсы и стоит ли организовывать полноценную экспедицию. Определить точную дату открытия Америки ученым из Университета Гронингена помогла мощная солнечная буря 992 года. Она оказалась превосходным маркером, поскольку кольца деревьев поглотили в этом году очень большое количество радиоактивного углерода-14. Исследователи изучили остатки бревен, использованных для строительства стоянки, оказалось, что с начала солнечной бури и до момента, пока деревья были срублены, образовалось 29 годовых колец. Следовательно, первые европейцы прибыли в Америку в 1021 году. До прибытия в Новый Свет Христофора Колумба (это произошло в 1492 году) оставался 471 год.