Cерверы ГИБДД готовы к работе с гражданами после коммунальной аварии

Граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтрашний день, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Об этом "Комсомолке" сообщили в МВД России.

- В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Напомним, технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов спровоцировала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Это привело к приостановке приема граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.

Те, кто из-за аварии не смог оформить документы 19-го декабря, смогут это сделать завтра. Сотрудники ГИБДД решили пожертвовать своим выходным днем (понедельник), чтобы компенсировать неудобства, которые испытали граждане.