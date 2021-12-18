ГИБДД из-за технического сбоя на сутки перенесла выдачу прав и регистрацию машин

Документы можно будет оформить 19 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) на сутки отложила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Оказание этих услуг было приостановлено из-за технического сбоя, произошедшего 18 декабря. Как сообщили в пресс-службе МВД, граждан, обратившихся по данным вопросам в субботу, примут на следующий день - 19 декабря.

- В ГИБДД отложили на 19 декабря прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах из-за технического сбоя. Граждане, не получившие государственные услуги из-за технического сбоя, смогут сделать это завтра. Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, - говорится в сообщении.

Сейчас неполадки устраняют специалисты. Пока ведутся технические работы, оказание услуг, касающихся выдачи прав и регистрации автомобилей и других транспортных средств, приостановлено. Все остальные административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются как обычно.

После того, как технические проблемы будут устранены, сотрудники Госавтоинспекции в воскресенье, 19 декабря вновь начнут прием посетителей.

- Будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы, - сообщили в ГИБДД.