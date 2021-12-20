Распутина шокировала Леру Кудрявцеву маникюром за 20 тысяч рублей

Маша Распутина стала героиней новой программы «Секрет на миллион». Фото: кадр видео.

Маша Распутина стала героиней новой программы «Секрет на миллион». Певица появилась в студии канала НТВ при полном параде: яркий макияж, тщательно уложенные кудри, розовый кружевной костюм и ногти, накрашенные блестящим лаком. Беседуя с ведущей Лерой Кудрявцевой, звезда 90-х заявила, что не привыкла экономить на себе. Певица рассказала, что не отказывает себе во всевозможных приятных тратах даже в мелочах. Лера Кудрявцева решила выяснить подробности и поинтересовалась у Распутиной, сколько денег она тратит на маникюр. В ответ певица сообщила, что платит за эту процедуру порядка 20 тысяч рублей. Эта сумма сильно удивила телеведущую. Сама же Маша считает, что это нормальная цена за маникюр.

- Ну, а что такого? - высказалась певица.

По словам Распутиной, на маникюр она тратит 20 тысяч рублей. Фото: кадр видео.

Маша может позволить себе подобные траты, ведь она замужем за состоятельным бизнесменом Виктором Захаровым. Пара живет в роскошном загородном особняке и воспитывает 21-летнюю дочь Машу. Правда, как выяснилось в ходе программы, в бочке меда всегда есть ложка дегтя. Дело в том, что избранник звезды по-прежнему женат на другой женщине. Официальная супруга предпринимателя Елена Захарова недавно заявила журналистам, что она-то и есть самая настоящая жена Захарова. Видимо, это заявление стало последней каплей, после которой мужчина решил наконец-то расторгнуть брак.

Саму Машу Распутину нисколько не смущает, что у ее любимого мужчины есть жена.

- Это по документации так. На самом деле, в 99-м году мы обвенчались, - рассказала Распутина.

Брак Захарова будет расторгнут в феврале следующего года. Когда Лера спросила Распутину, почему Захаров все эти годы не спешил с разводом, певица ответила:

- Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь.

57-летняя артистка призналась, что раньше она ставила вопрос о разводе.

- Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности, - вспоминает Маша.

Теперь же у нее перегорело, и она даже не знает, хочет ли она устраивать свадьбу и ставить штамп в паспорте.

- У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну - через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто, - уверена она.