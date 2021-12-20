Экс-глава одной из самых могущественных разведок мира разглашал государственные тайны любовнице

Йоси Коэн (крайний справа) заявил, что никогда не разглашал государственные секреты Фото: EAST NEWS

Бывший глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн подозревается в том, что, находясь на государственной службе, закрутил роман со стюардессой.

С возлюбленной разведчик делился самыми главными государственными секретами, которые, как выяснилось позднее, та разбалтывала еще и своему мужу.

Расследование провел 13-ый канал израильского ТВ, журналистам которого стало известно, что любовнице Коэн рассказывал о секретных операциях одной из самых могущественных разведок в мире, а также делился с ней маршрутами своих рабочих поездок.

Один из согласившихся дать показания против Коэна перед телекамерами прямо заявил: «Он – болтун. Он начал рассказывать мне, что «Моссад» «сидит» на докторе известного арабского лидера».

Также Коэн неоднократно хвастался стилем своего управления разведслужбой, ставя себе в заслугу увольнение из «Моссада» высших офицеров по причине их якобы нелояльности к системе. «Они думали, что я был их лучшим другом, когда мы были равны. Как только меня назначили, я уволил их без всякой пощады». – цитирует телеканал свидетельства собеседников Коэна.

Сам Коэн уже заявил, что никогда не разглашал государственные секреты. В его заявлении нет опровержений того, что между ним и стюардессой были романтические отношения.