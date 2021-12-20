Концерт Григория Лепса накануне развода шокировал зрителей

На прошлой неделе 59-летний артист угодил в больниц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт "Рождество с Григорием Лепсом", за отмену которого так переживала публика, все-таки состоялся: 19 декабря шансонье выступил на сцене "Крокус Сити Холла". Шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса, который уже заставил певца изрядно понервничать. На прошлой неделе 59-летний артист угодил в больницу то ли из-за гипертонического криза (официальная версия), то ли по причине буйного запоя (по версии телеграм-каналов). Так или иначе, в ответственный момент Лепс все-таки собрался и отыграл свое ежегодное "Рождество...", которое радует поклонников уже шесть лет.

Это шоу-телесъемка преподнесло зрителям массу сюрпризов - как приятных, так и не очень. Оказалось, что выход главной звезды запланирован на десерт, о чем народ никто не предупредил. В итоге, первые два с лишним часа недоумевающая публика вынуждена была слушать кого угодно, но только не Лепса: Наталью Гордиенко, Юлианну Караулову, Машу Зайцеву, Юркисса и ВладиМира, Глюкозу, Витольда Петровского, Эмина... Возмущенные зрители даже готовы были покинуть шоу, за билеты на которое отдали по несколько тысяч рублей.

- 95% фонограммы, вместо Тимура Родригеза и Яны Чуриковой ведет концерт Лера Кудрявцева, все в ... (шоке. - Ред.). У одного артиста упал микрофон и пять минут колесил по сцене. Это позор. Это странно, некрасиво и бредово. Ведущие, видя происходящее на сцене, стараются кричать: "Вам весело?!". Все в ответ - "Нет!". Мне кажется, уважение к зрителю - это отменить концерт или вернуть деньги, но не царское это дело, - сообщила в Инстаграме недовольная зрительница, добавив, что по ее мнению, певица Слава и вовсе выступала подшофе, и ее номер, скорее всего, вырежут из эфира. - Я пошла в администрацию уточнять, есть ли смысл ждать Лепса. Сказали, будет после антракта.

Зрители в соцсетях разнесли первую часть концерта. Фото: Инстаграм

В результате, сольное выступление артиста началось аж с 26-й (!) песни. Лепс появился под бурные аплодисменты и с ходу задрал рубаху, демонстрируя народу результат своего похудения. Артист курил прямо на сцене, а кроме того, постоянно сморкался, выбрасывая использованные салфетки прямо себе под ноги.

- Я где-то испачкался, - в какой-то момент объявил певец и протер ботинок бумажным платком, после чего промокнул им лицо и снова сморкнулся.

Впрочем, за любимые хиты - "Рюмка", "Самый лучший день", "Я счастливый", "Терминатор" и другие - зрители готовы были простить Григорию Лепсу любой эпатаж. Между песнями шансонье в своей фирменной манере крутил микрофон, демонстрируя ловкость рук, и вдруг огорошил публику признанием.

- Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? - обратился Лепс к залу. - Не могу, я пока женат...

Лепс с ходу задрал рубаху, демонстрируя результат своего похудения. Фото: стоп-кадр видео в Инстаграме.

Больше о супруге-танцовщице Анне Шаплыковой и предстоящем разводе артист не упоминал, но многие пришли к выводу, что именно ей посвящена новая песня, которую певец приберег для финала.

- Время позднее, все люди взрослые. В этой песне есть одно нехорошее слово, но это будет гимн всех караоке страны, по крайней мере, мужской части нашей необъятной родины. Дети, не слушайте! - анонсировал Лепс и затянул припев будущего хита.

"Прежде, чем я уйду, оставив тебя навсегда в своем прошлом,

Честно сказать хочу: "Такую, как ты, любить невозможно".

Прежде, чем я уйду, обнулю свою жизнь и начну все сначала,

Еще раз тебе повторю: "Как же ты меня (нецензурное)....!".

- Спасибо, пацаны. Я так понял, песня зашла на ура! - объявил довольный эффектом певец и поспешил закруглиться. На часах было уже 00.00 - вместо обещанных трех часов "Рождество с Лепсом" растянулось на пять.

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