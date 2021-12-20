Почему Путин не начнет войну первым

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Не верю ни в какую войну.

Точнее, не верю в войну из западной пропагандистской сказки, в которой Россия, что твой Адольф Алоизиевич, вот-вот на рассвете ринется в атаку на непокорных соседей.

Дело в том, что психологические свойства Путина, каким мы знаем его уже двадцать с лишним лет, полностью противоречат этой картине мира из New York Times.

Мировая пропаганда рисует Путина агрессором, хищником и тираном, но на самом-то деле - нет ничего дальше от него, чем этот пугающий образ.

Первое же доказательство, самое простое: будь Путин хоть в чем-то таким, как о нем говорят все эти люди, он никогда бы не стал преемником в 1999 году.

Известному кругу лиц он тогда безошибочно показался человеком стабильным, надежным, лояльным, способным выполнять договоренности и сохранять верность патрону, - тогда как истинный агрессор и тиран всегда уничтожает - и часто буквально, физически, - тех, кто поставил его на лыжи, кто сделал его тем, кем он стал.

А Путин никого не уничтожил.

Все Александры Стальевичи, Татьяны Борисовны и Романы Аркадьевичи живут себе мирно, и все у них хорошо. И даже Березовский, отправившийся в эмиграцию, начал конфронтацию с Путиным по собственной инициативе, и даже после этого получил от Кремля крупную по тем временам сумму отступных за свои активы.

Путин в принципе никогда и никого не бьет первым, не атакует только из-за того, что пришла ему в голову такая фантазия.

Он всегда предпочитает закрыться в своем королевском замке и молча держать осаду, а не скакать по полям и степям, размахивая шашкой, и уж если редко-редко шашкой взмахнет, то только в отчаянной ситуации, когда и не хочется, а надо отвечать.

Отвечал он и в 2003 году (одному гордому барону, решившему, что он здесь власть), и в 2008 году (одному гордому ларисуивановнухочу), и в 2014 году (одному гордому народу-революционеру).

Он в этом смысле как император Николай Павлович: будете сильно шуметь, долго шуметь - он придет. Будете сидеть тихо - не будет ничего.

При этом у нас перед глазами имеется целая галерея политиков, которые на самом деле были всем тем, о чем кричит мировая пропаганда. То есть агрессорами, хищниками и тиранами.

Несомненным агрессором, хищником и тираном был Борис Николаевич Ельцин. Вот это был настоящий пушкинский Троекуров, деспот и самодур. Человек, обожавший радикальные решения - рубить топором со всего размаху, лупить танками в центре Москвы, - и буквально унывавший от того, что надо действовать постепенно и осторожно. Конечно, ему выпало такое время, и такая роль в этом времени, а заодно и такой возраст, здоровье etc., что вся его энергия ушла во зло, в свисток и в песок, но это не повод считать его хоть на копейку голубем и либералом.

Стопроцентным агрессором, хищником и тираном был Юрий Михайлович Лужков.

Конечно, Александр Григорьевич Лукашенко. Тот же самый классический наступательный тип - дайте ему палец, и он с удовольствием откусит руку по локоть.

Да и Алексей Анатольевич Навальный - все тот же тиранический тип агрессивного нарцисса, хоть и поставленного судьбой - как то было и с Ельциным в свое время - перед необходимостью изображать "мир-дружбу-жвачку".

А Путин - наоборот, охранитель, стихийный даос, явный сторонник идеи, что если можно хоть что-нибудь не менять и не трогать, то трогать не надо.

Такие люди войну не начинают.

Их можно только в эту войну загнать - какими-то яркими, сочными провокациями.

Ну а захочет ли кто-нибудь с той стороны эту провокацию неожиданно сочинить - раз уж весь мир заблаговременно убежден в том, что мы готовы напасть, и в любом случае будет воспринимать все события в этом свете, - этого мы не знаем.

Но я бы не зарекался.