Россиянин разругался с женой и разослал ее интимные фото всем друзьям

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в полицию обратилась 22-летняя Светлана К.*, it-специалист крупной компании. Девушка сообщила оперативникам, что ее муж, 36-летний Сергей К.*, распространяет ее интимные фотографии. По словам Светы, семейная жизнь у супругов не заладилась: пара подала на развод и уже два месяца супруги живут раздельно. Недавно девушке написали друзья семьи, сообщив, что Сергей рассылает ее интимные фотографии всем знакомым. Получить какие-то объяснения от экс-супруга Света не смогла и решила обратиться за помощью в полицию.

«Пострадавшая 22-летняя Светлана К.* написала в полицию заявление на своего мужа 36-летнего Сергея К.* По словам девушки, супруг тайно рассылает ее интимные фотографии через мессенджеры всем друзьям и знакомым семьи. Каких-то требований мужчина не выдвигал, пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Светлана считает, что Сергей тем самым унизил и оскорбил ее и просит полицию провести проверку в отношении мужчины», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. С какой целью мужчина рассылал интимные фотографии жены общим знакомым - предстоит выяснить следователям.

Сейчас пострадавшая Светлана* наняла адвоката, который поможет девушке защитить свою честь и достоинство. Мужчине же, помимо развода, придется столкнуться с обвинениями по уголовным статьям. Распространение интимных фотографий попадает сразу под несколько уголовных статей, а именно статья 137 УК РФ - Нарушение неприкосновенности частной жизни и статья 242 УК РФ - Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Максимальное наказание по этим статьям - до двух лет лишения свободы с крупным штрафом. А если в ходе разбирательства выяснится, что бывший муж не просто разослал интимные фото супруги, но и шантажировал ее ими перед отправкой друзьям, то Сергею может грозить до четырех лет лишения свободы, ведь такие действия могут подпадать под статью 163 УК РФ - Вымогательство.

*Имена изменены