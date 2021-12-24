Диагностика кашля: обычная простуда или коронавирус?

Кашель — один из самых распространенных симптомов вирусных респираторных инфекций. Фото: Shutterstock

Сейчас «сезон кашля». Что поделаешь – это один из самых распространенных симптомов респираторных вирусных инфекций. Но! Один кашель другому рознь.

Как объясняют врачи, кашель – очень важный механизм, который очищает организм.

И можно научиться по нему определять, насколько серьезно заболевание.

Если откашливается мокрота, кашель не нужно подавлять. Наоборот, стоит облегчить ее отхождение. Можно использовать разжижающие мокроту синтетические фармакологические средства. Кто-то рекомендует использовать фитопрепараты.

Улучшению отделения мокроты помогает и обильное теплое питье.

Изматывает? Возможно, это COVID

Непродуктивный, сухой кашель часто наблюдается в первые несколько дней обычного ОРЗ.

При коронавирусной инфекции он может длиться намного дольше и буквально изматывать. Такой кашель не связан с необходимостью вывести мокроту. Он появляется из-за постоянного раздражения вирусным воспалением кашлевых рецепторов, находящихся в дыхательных путях. Понятно, что такой кашель существенно снижает качество жизни больного, мешает спать, нарушает покой окружающих, а также способствует распространению микробов в окружающей атмосфере.

В отличие от разжижающих мокроту препаратов, средств от сухого кашля намного меньше. Наиболее выраженным противокашлевым эффектом обладает кодеин. Однако содержащие его лекарства приравнены к наркотическим и продаются только по рецептам строгой отчетности.

А что говорит народная медицина

Следует помнить о том, что входные ворота для любой респираторной инфекции – это рото- и носоглотка. Вирусы и бактерии попадают в наш организм прежде всего с потоком вдыхаемого воздуха. Поэтому, чем меньшее их число попадет внутрь, тем больше шансов, что иммунная система с ними справится. Дискуссии о том, носить или не носить маски, следует оставить в прошлом. Другое дело, что одноразовые маски нужно регулярно менять, а многоразовые дезинфицировать тем или иным способом. Если вы вернулись из мест общественного пользования или состоялся контакт с больным человеком, следует после возвращения домой прополоскать рот и горло водой, оросить слизистую носоглотки раствором морской соли. Подобных назальных спреев сейчас достаточно в любой аптеке. Частое проветривание рабочих помещений или квартиры – тоже способ понизить концентрацию микроорганизмов в среде вашего пребывания.

Что касается народных средств от сухого кашля, то часто применяют экстракты плюща, чабреца, однако их противокашлевые свойства в целом уступают фармакологическим препаратам.

Так чем же лечить?

Список препаратов для лечения кашля довольно обширный: это Стодаль, Либексин и другие.

Ренгалин, например, – препарат инновационный, проявляющий как раз комплексное противокашлевое, противовоспалительное и бронхолитическое действие.