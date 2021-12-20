Леонид Гозман признал никчемность либеральной оппозиции в России

Причину непопулярности и неавторитетности Леонид Гозман видит в том, что активисты этой части оппозиции не считаются ни с чьим мнением, кроме своего Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как-то мимо широкой общественности прошло событие весьма примечательное. Известный оппозиционер и либеральный активист Леонид Гозман в ходе недавно прошедшего в Вильнюсе очередного "Форума свободной России", на который собрались, в большинстве своем сбежавшие из России либеральные деятели, признался в своем разочаровании в оппозиции. Причем, сделал это в ходе своего выступления на самом форуме.

- Оппозиция, позвольте мне утверждать, что она предельно неэффективна. Она проигрывает все, — констатировал Гозман. - Я говорю о неэффективности оппозиции не потому, что она не избрала своего президента. Я говорю о неэффективности оппозиции, потому что она неавторитетна, потому что она непопулярна.

Причину непопулярности и неавторитетности Леонид Гозман видит в том, что активисты этой части оппозиции не считаются ни с чьим мнением, кроме своего и раздают свои моральные оценки населения страны направо и налево.

- Есть несколько особенностей этой оппозиции — нас, которые приводят к этому неуважению. Это попытка давать моральные оценки. Попытка лезть к людям в душу, говорить: "Нет, ты неправильно живешь, надо вот так". Ребята, а шли бы вы лесом. Каждый живет как хочет. Ты не имеешь права призывать кого-то рисковать жизнью. Ты можешь своей жизнью рисковать — это пожалуйста. Ребята, вы за свободу? Мы тут все за свободу. Значит, мы за свободу неучастия в протесте. Значит, мы за свободу отойти в сторону. А иначе, какая же это свобода, если здесь она есть, а тут ее нету, - констатировал Леонид Яковлевич и пошел еще дальше в развенчании "людей со светлыми лицами". - Это презрение к людям: ватники, анчоусы и так далее. Вы скажите, не все. Да, конечно, не все. Только самые "умные" из нас такое произносят. Но когда такие самые "умные" и талантливые" это несут, им же никто (из среды оппозиции – прим. авт.) не отвечает.

По большей части высказывание Гозмана направлено против той части оппозиции, которая консолидируется вокруг Алексея Навального и его команды, а также против самого блогера-заключенного. Кстати говоря, примечательно, что слова Гозмана о "праве на риск" только в отношении своей собственной жизни, сама того не желая, подтвердила дочь Навального на вручении премии имени Сахарова ее отцу. Когда она честно призналась, что папа запретил ей самой ходить на акции протеста, которые он организовывал и проводил.

Что такое случилось с Леонидом Яковлевичем? Прозрел? Или устал ждать реальных результатов, которых когда-то либералы во главе с Чубайсом и вместе с его верным соратником Гозманом добивались в политической и экономической жизни в стране?

Безусловно, Гозман понимает в сложившейся ситуации далеко не все. И обозначил не все проблемы либералов в России. Например, он ни слова не сказал, что в политике либералы стремятся ту Россию, которая сейчас построена вместо того, чтобы предложить что-то созидательное. Он ни слова не сказал, что перед каждыми выборами оппозиционеры надувают щеки и так топят друг друга вместо того, чтобы объединиться, что им никакой внешний враг не нужен – сами сжирают якобы коллег под изумленные взгляды своего немногочисленного электората.

Есть еще много всяких "гитик", которые объясняют, почему такую оппозицию в России не уважают. Но и того, что сказал Гозман вполне достаточно, чтобы эта социальная среда его "разрукопожала" и, возможно даже, объявила "агентом Кремля" и "пособником Путина". Но если это произойдет, то послужит лучшим доказательством того, что либеральная оппозиция превратилась в России в горстку упоротых недоговороспособных сектантов, игнорирующих реальность. И тогда их не за что уважать даже в самой малой степени, а о хоть каком-то авторитете они могут забыть на веки вечные.

А Гозман, ну что Гозман? Этот "сломался", давайте следующего.