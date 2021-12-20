Руководитель одного из проектов телеканала "Пятница" обвиняется в изнасиловании

Сейчас полиция проводит проверку, оперативникам предстоит выяснить, чья версия случившегося больше похожа на правду

В минувшие выходные команда телеканала "Пятница" посетила мероприятие продакшн-студии, с которой сотрудничает. Веселье проходило в одном из московских ночных клубов на улице Сущевской. Но в этот раз обычная праздничная вечеринка для сотрудников закончилась крайне неприятным образом, как минимум для двоих её участников.

Под утро в клуб нагрянули сотрудники полиции, многие участники вечеринки были этому сильно удивлены. Как оказалось, одна из девушек сообщила оперативникам об изнасиловании в туалете во время праздника. Полицейские стали разбираться в произошедшем, но показания участников этих событий сильно расходились. Сейчас по заявлению девушки проводится проверка.

Как рассказала 35-летняя Мария (имя изменено) оперативникам, около полуночи к ней впервые подошёл руководитель одного из проектов телеканала "Пятница" по имени Сергей У. Он стал оказывать девушке неоднозначные знаки внимания. Маша на ухаживания не отвечала, но мужчина продолжал настаивать. Он то и дело во время праздника подходил к девушке и пытался её всячески заинтересовать. Не смущало его даже то, что Мария объяснила Сереже, что она замужем.

Настойчивые ухаживания продолжались, но девушке было интереснее общаться с другими гостями праздника. Молодые люди танцевали, выпивали и весело проводили время. Ближе к утру Мария отошла в туалет. Девушка не успела закрыть за собой кабинку, как в ней появился тот самый Сережа. Мужчина решил воспользоваться случаем и стал уговаривать Катю заняться сексом. Девушка ответила отказом, но Сергей схватил её за волосы и надругался. В какой-то момент ей удалось вырваться и выбежать из туалета. После этого Маша вызвала в клуб полицию. А Сережа очень быстро исчез.

— Поступило заявление от 35-летней гражданки о том, что в заведение «Техника безопасности» во время корпоратива в кабинке туалета известный совершил по отношению к ней действия сексуального характера против её воли, — сообщил источник kp.ru.

Марию допросили и направили на медицинское обследование. А Сергея стали разыскивать. Когда оперативникам удалось с ним поговорить, мужчина выдал иную версию случившегося. По его словам, всё было совсем наоборот, это Маша домогалась его весь вечер в клубе, а затем подкараулила в туалете, чтобы предложить секс в обмен на должность на канале.

— Из объяснений 49-летнего гражданина, на которого поступило данное заявление, следует, что во время вечеринки к нему подошла неизвестная девушка, которая пояснила что хочет стать ведущей в его проекте на телеканале. На что он ответил отказом. Через несколько часов в туалете он открыл кабинку, дверь которой не была закрыта на замок, и увидел внутри ту девушку. Она предложила оказать ему интимные услуги за должность ведущей. Он вновь отказал, после чего девушка закричала и выскочила из туалета, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция проводит проверку, оперативникам предстоит выяснить, чья версия случившегося больше похожа на правду. Для этого в ближайшее время будут опрашивать всех возможных свидетелей и просматривать камеры внутри заведения.