Ледокол «Арктика» повел караван через Карское море

18 декабря у западной кромки льдов Карского моря головной атомный ледокол «Арктика» предприятия «Атомфлот» взял под проводку караван, состоящий из трех судов «Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин» и дизельного ледокола «Капитан Драницын». На теплоходах находится груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе. Планируется, что переход до порта Певек займет до 20 суток. А двумя днями ранее, 16 декабря, атомный ледокол «Ямал» взял под проводку модулевоз PUGNAX, следующий из Китая в Мурманск. Груз на борту – модули для строительства заводов СПГ в порту Сабетта участка №2 на месторождении Утреннем. На сегодня все атомоходы Росатомфлота работают по контрактным обязательствам.

«Взаимодействие между всеми участниками процесса – заказчиками по проектам в Карском море, Минвостокразвития и «Атомфлотом» позволило достигнуть необходимых договоренностей и выделить ледокол, чтобы завершить жизненно необходимую доставку грузов в порт Певек, – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола «Арктика». Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и станут использоваться в качестве рекомендаций при переходе к круглогодичной навигации».

Отметим, что при госкорпорации «Росатом» продолжает работать оперативный штаб, который создан в связи со сложной ледовой обстановкой в акватории Северного морского пути (СМП) под руководством заместителя генерального директора – директора Дирекции СМП Вячеслава Рукши (также входят представители Минтранса России, правительства Чукотского АО, «Атомфлота», компаний «ОСК», «НОВАТЭК», «Норильский никель», «КАЗ Минералз», «Газпромнефть», «Газпромнефть Шиппинг» и «Роснефть»).

На совещании в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики определены приоритетные для отправки грузов. Проработана схема перехода в порт Певек теплоходов «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и «Полар Кинг» под проводкой атомного ледокола «Арктика». В настоящее время Штабом совместно с Минвостокразвития России прорабатывается возможность второго рейса, реализация которого связана с вводом в эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь».

Напомним, 7 декабря атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, «Владимир Русанов», «Северный проект», «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик Пустошный»). Ледокол «Вайгач» работал с судами, требующими срочной ледокольной проводки, с 22 ноября по 6 декабря 2021 года. В рамках этой работы впервые в истории арктического судоходства в это время года под проводкой атомного ледокола караван из восьми судов с различными техническими характеристиками проследовал через акваторию Севморпути с востока на запад.