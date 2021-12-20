Владимиру Путину рассказали о сложностях конверсии военных заводов

Владимир Путин в Кремле принял главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова.

- На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, - финансист в самом начале напомнил, чем примечателен его банк.

- Учреждение встало на ноги, совершенно очевидно, - похвалил президент.

Дальше Путин попросил рассказать о финансировании гособоронзаказа и военной ипотеки.

С жилищными кредитами, судя по всему, дела обстоят не плохо. Банк на 82 млрд. рублей выдал займов, 50 тысяч семей военной служащих «получили поддержку».

А вот с финансирование оборонных предприятий сложнее. На чисто военные цели деньги идут без проблем. Но президент еще в 2018 году распорядился, чтобы к 2030-му половина продукции оборонки шла на гражданский рынок. С этим-то и трудности.

- Мы видим, что предприятия понимают, что это (конверсия) естественная среда их обитания и развития. Пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях. Они не то, что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов, пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки, - рассказал Фрадков.

- Нужно плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации, - настоял Путин, добавив, что выпуск гражданской продукции повысит и технологические возможности.