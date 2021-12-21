Как изменились лица "голубых огоньков": Пластический хирург раскрыл все секреты звезд

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из года в год на "голубых огоньках" одни и те же лица? Как бы не так! Персонажи, может, и те же, а вот их лица за десятилетия стали совсем другими... Сайт kp.ru вместе с пластическим хирургом Владимиром Плахотиным детально рассмотрел снимки главных "зажигателей" огоньков сегодня и в начале пути: оказалось, порой это совершенно разные люди.

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА, 62 года

Надежда Кадышева в 1981 году и сейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На мой взгляд, здесь однозначно была платизмопластика - операция по подтяжке шейной мышцы, которая избавляет пациента от лишней жировой ткани и омолаживает кожу, - рассказывает наш эксперт. - Кроме того, применён SMAS-лифтинг (косметологическая процедура, обеспечивающая естественное омоложение кожи без скальпеля и услуг хирурга. - Ред.) - овал лица подтянули, убрали брыли. Сделана блефаропластика нижних век - операция по изменению формы век и разреза глаз, а также чек-лифтинг, за счёт которого поднялись скулы. На лбу заметны уколы ботокса.

Вижу и контурную пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Форма подбородка изменена с помощью геля, и это не самый маленький объём: около четырёх «кубиков». В целом, результат артистки мне очень нравится: звезда побывала в руках хороших специалистов. И правильно, зачем старушкой ходить? Тем более, что звезды работают лицом.

Валерий Леонтьев в 1986 году и сейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, 72 года

- Прекрасное фото, очень говорящий ракурс! Я, как специалист, сразу вижу, что певец делал булхорн - это пластическая операция по подтяжке верхней губы, направленная на уменьшение кожного лоскута. Проще говоря, ее подтягивают к носу, сокращая расстояние между ними. Это позволяет слегка приподнять губу и сделать ее более объемной.

Очевидно, что Валерий Яковлевич делал и подтяжку лица, но давно: лет 7-10 назад. Потому что шея уже не в лучшем состоянии, однако, брылей по-прежнему нет. Немного подколоты губы, в скулы вставлены филеры. Специалисты потрудились и над глазами: проведена блефоропластика верхних и нижних век. Брови высоко подняты за счет эндоскопического лифтинга: в более молодом возрасте линия бровей была ниже. Взгляд у Леонтьева сейчас стал интереснее. Он выглядит, как мужчина, который в очень хорошей форме приближается к 60-летнему юбилею, то есть лет на 15 младше своего паспортного возраста. Красавец!

ЛАРИСА ДОЛИНА, 66 лет

Лариса Долина в 1987 году и ейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Заметно, что совсем недавно - год-полтора назад - певица сделала подтяжку лица: тот самый SMAS-лифтинг с платизмопластикой шеи, который мы уже видели на примере Надежды Кадышевой. Есть и блефаропластика, но только верхних век: что любопытно, нижние остались натуральными. Кожа сияет: очевидно, проведена хорошая лазерная шлифовка лица. Бровки подтянуты, губки стали пухлыми за счет геля. А кроме того, Лариса Александровна поставила имплант в подбородок. Изначально лицо у певицы более треугольное, подбородок маловат. А теперь он вытянулся, и лицо преобразилось - я в восторге!

Нос у артистки всегда был небольшим, но я подозреваю, что и нам ним Долина поработала. Раньше ноздри "смотрели" широко в стороны, как бывает у афроамериканцев. Похоже, звезда "собрала" их внутрь, к центру - это смотрится очень аккуратно.

СОФИЯ РОТАРУ, 74 года

София Ротару в 1982 году и сейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это наше все, девушка без возраста и с безграничными возможностями для "тюнинга": на него София Михайловна не жалеет средств. Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика. Но мне, как пластическом хирургу, бросаются в глаза перекачанные щеки - в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки.

В случае Софии Ротару мы видим грамотный микс, когда "тяжелая артиллерия" пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами. Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены - это идеальная основа для работы пластического хирурга.

ИРИНА АЛЛЕГРОВА, 69 лет

Ирина Аллегрова в 1985 году и сейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Особо похвалить нечего: считывается и возраст, и хирургическое вмешательство. Заметны грудные импланты, причем, стоят они не самым удачным образом. Если смотреть выше, есть следы повторной подтяжки шеи, подтяжки овала лица - это свежая процедура, ей пара лет. А вот блефаропластика сделана давно: лет 5-7 назад. Но очень хорошо, что эти операции все-таки состоялись - без них была бы совсем катастрофа.

Главная проблема Аллегровой в том, что мягкие ткани лица потеряли способность удерживать влагу. Из-за этого лицо, хоть и подтянуто, выглядит натянутой тканью. Кожа дрябленькая, в ней нет объема. В этом случае надо обильно напитывать лицо с помощью препаратов гиалуроновой кислоты, причем, не поверхностно, а глубоко внутри.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, 68 лет

Елена Степаненко в 1986 году и сейчас. Фото справа: стоп-кадр YouTube, слева - Инстаграм.

- Как ни парадоксально, но эта артистка не делала ни подтяжку, ни блефаропластику. Максимум - ботокс, биоревитализация, когда внутрь кожи с помощью тонких игл либо высокотехнологичных аппаратов вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты. Это позволяет деликатно бороться с возрастными изменениями. Все, что я вижу на лице Елены Степаненко - хороший косметический уход. Операций здесь не было.

КСТАТИ

ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА ХИРУРГУ

1. Как понять, что была операция?

- Мы смотрим на состояние овала лица, учитываем состояние шеи, - объясняет Владимир Плахотин. - Если шея не "подвисшая", брылей нет - однозначно, была подтяжка. В таком возрасте, как у наших звезд, уже непременно должны проявляться возрастные изменения: чудес на свете не бывает. Швы сейчас прячут очень хорошо под волосы и в труднодоступных взгляду местах - их можно даже не искать.

Еще один "говорящий" момент - мимика в спокойном состоянии. Высота скул, линия рта и век, подъем бровей, наличие или отсутствие грыж, морщинки на лбу - все это может рассказать специалисту о проведенных манипуляциях на лице.

Пластический хирург Владимир Плахотин.

2. Чем отличается косметология от пластической хирургии?

- Главный фактор для пациентов - срок "гарантии". Косметология дает недолговременный эффект: процедуры желательно повторять раз в полгода, для отдельных филеров - раз в полтора года. Когда после 50 лет кожа критично теряет влагу и покрывается морщинками, препараты гиалуроновой кислоты с витаминными добавками и вовсе вводятся постоянно: каждые два-три месяца.

3. Какая операция самая сложная?

- Безусловно, SMAS-лифтинг или SMAS-подтяжка лица. Во время этой операции хирургу приходится уходить в глубокие слои тканей, что очень опасно: там находятся и сосуды, и нервы. Если их повредить, может случиться паралич и другие серьезные для мимики нарушения. Это катастрофа как для пациента, так и для врача.

На втором месте - блефаропластика нижних век. Это очень серьезная операция, на ней очень многие прокалываются: тогда на лицах пациентов мы видим так называемые вывороты, подвывороты, круглые глаза из-за натянутой на веках кожи.

Да и косметология - тоже не игрушки. Если уколоть ботокс неправильно, то может, к примеру, "упасть" бровь или даже обе. Тогда вместо открытого выражения лица мы получим взгляд исподлобья. Все должно быть строго рассчитано: надо колоть в правильный слой ткани и на правильную глубину, в правильной проекции и правильное количество препарата.