Новый год лучше старых двух: большинство россиян с оптимизмом смотрят в 2022-й

61% респондентов заявил, что 2022-й год, по их предположению, будет лучше уходящего 2021-го
Фото: Влад КОМЯКОВ
Все-таки позитивный у нас народ! Несмотря на все неурядицы пандемии, и счастливыми себя называют 84% населения (согласно одному из последних опросов) и в то, что «лучшее, конечно, впереди», верит большинство из нас. По крайней мере, 61% респондентов заявил, что 2022-й год, по их предположению, будет лучше уходящего 2021-го. Такие данные приводят аналитики банка «Открытие» и «Росгосстрах», опросившие 1 тысячу жителей разных городов и сел.
- Люди устали от печальных новостей, и перед праздникам хотят верить в лучшее, - объясняет народную психологию директор института «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
Многие жители страны на следующий год запланировали крупные покупки. 36% собираются съездить в путешествие, 27% хотят затеять или завершить ремонт, а 24% готовы покуситься на новый автомобиль.
Впрочем, как говорится, мечтать не вредно, а вот осуществится ли задуманное - еще большой вопрос. Как отмечает Игорь Николаев, рост цен продолжает съедать реальные доходы россиян, а долгосрочные последствия пандемии на экономику будут сказываться еще долго. К слову, с этим опрошенные тоже согласны: лишь 17% считают, что доходы в следующем году у жителей страны вырастут и лишь 3% рассчитывают на бурный экономический рост страны.
- У нас резко ухудшается демографическая ситуация, - напоминает Николаев. - В том числе отсюда значительный дефицит трудовых ресурсов, работодатели вынуждены платить больше, чтобы удержать людей, но это не всегда решает проблему. По-хорошему, экономических чудес от 2022 года ждать не приходится.
КОНКРЕТНО
Каким будет 2022 год?
Лучше уходящего — 61%
Хуже уходящего — 14%
Таким же плохим, как и уходящий — 14%
Таким же хорошим, как и 2021-й — 11%
Какие крупные покупки планируете в 2022 году (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа)?
Путешествие — 36%
Ремонт — 27%
Купить или обновить автомобиль — 24%
Купить квартиру — 14%
Купить загородное жилье — 9%
Не планирую крупные покупки в новом году — 27%
Что будет с российской экономикой в 2022-м году?
Состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться — 44%
Состояние российской экономики не изменится — 23%
Будет медленный экономический рост — 17%
Будет бурный экономический рост — 3%
Затрудняюсь ответить — 14%
Что будет с рублем?
Значительно ослабеет к доллару и евро — 25%
Останется на нынешнем уровне (в диапазоне 73-75 рублей за доллар) — 23%
Ослабнет, но незначительно — 21%
Укрепится — 13%
Затрудняюсь ответить — 18%
Что будет с доходами россиян в 2022-м году?
Реальные доходы снизятся — 47%
Останутся на уровне 2021 года — 26%
Реальные доходы вырастут — 17%
Затрудняюсь ответить — 10%
Как вырастут цены в 2022-м году?
Выше 10% — 34%
Рост цен будет сопоставим с нынешним и уложится в диапазоне 8-10%
Цены вырастут до 6-7% — 7%
Инфляция будет 5% или ниже — 3%
Затрудняюсь ответить — 26%
По данным банка «Открытие» и СК «Росгосстрах». Опрошено 1 тыс. жителей крупных городов