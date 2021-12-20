Новый год лучше старых двух: большинство россиян с оптимизмом смотрят в 2022-й

61% респондентов заявил, что 2022-й год, по их предположению, будет лучше уходящего 2021-го Фото: Влад КОМЯКОВ

Все-таки позитивный у нас народ! Несмотря на все неурядицы пандемии, и счастливыми себя называют 84% населения (согласно одному из последних опросов) и в то, что «лучшее, конечно, впереди», верит большинство из нас. По крайней мере, 61% респондентов заявил, что 2022-й год, по их предположению, будет лучше уходящего 2021-го. Такие данные приводят аналитики банка «Открытие» и «Росгосстрах», опросившие 1 тысячу жителей разных городов и сел.

- Люди устали от печальных новостей, и перед праздникам хотят верить в лучшее, - объясняет народную психологию директор института «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

Многие жители страны на следующий год запланировали крупные покупки. 36% собираются съездить в путешествие, 27% хотят затеять или завершить ремонт, а 24% готовы покуситься на новый автомобиль.

Впрочем, как говорится, мечтать не вредно, а вот осуществится ли задуманное - еще большой вопрос. Как отмечает Игорь Николаев, рост цен продолжает съедать реальные доходы россиян, а долгосрочные последствия пандемии на экономику будут сказываться еще долго. К слову, с этим опрошенные тоже согласны: лишь 17% считают, что доходы в следующем году у жителей страны вырастут и лишь 3% рассчитывают на бурный экономический рост страны.

- У нас резко ухудшается демографическая ситуация, - напоминает Николаев. - В том числе отсюда значительный дефицит трудовых ресурсов, работодатели вынуждены платить больше, чтобы удержать людей, но это не всегда решает проблему. По-хорошему, экономических чудес от 2022 года ждать не приходится.

КОНКРЕТНО

Каким будет 2022 год?

Лучше уходящего — 61%

Хуже уходящего — 14%

Таким же плохим, как и уходящий — 14%

Таким же хорошим, как и 2021-й — 11%

Какие крупные покупки планируете в 2022 году (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа)?

Путешествие — 36%

Ремонт — 27%

Купить или обновить автомобиль — 24%

Купить квартиру — 14%

Купить загородное жилье — 9%

Не планирую крупные покупки в новом году — 27%

Что будет с российской экономикой в 2022-м году?

Состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться — 44%

Состояние российской экономики не изменится — 23%

Будет медленный экономический рост — 17%

Будет бурный экономический рост — 3%

Затрудняюсь ответить — 14%

Что будет с рублем?

Значительно ослабеет к доллару и евро — 25%

Останется на нынешнем уровне (в диапазоне 73-75 рублей за доллар) — 23%

Ослабнет, но незначительно — 21%

Укрепится — 13%

Затрудняюсь ответить — 18%

Что будет с доходами россиян в 2022-м году?

Реальные доходы снизятся — 47%

Останутся на уровне 2021 года — 26%

Реальные доходы вырастут — 17%

Затрудняюсь ответить — 10%

Как вырастут цены в 2022-м году?

Выше 10% — 34%

Рост цен будет сопоставим с нынешним и уложится в диапазоне 8-10%

Цены вырастут до 6-7% — 7%

Инфляция будет 5% или ниже — 3%

Затрудняюсь ответить — 26%

По данным банка «Открытие» и СК «Росгосстрах». Опрошено 1 тыс. жителей крупных городов