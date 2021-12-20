«Откат, еще откат»: На взятки при госзакупках идет каждый четвертый бюджетный рубль

Даже честным чиновникам и сотрудникам госучреждений иногда приходится прибегать к сговору Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Шесть триллионов 600 миллиардов рублей. Такую немыслимую сумму каждый год бизнес отдает чиновникам и сотрудникам госучреждений в виде откатов. Общий объем госзаказов достигает 29,1 трлн рублей. Из них 22,5% идет в качестве благодарности тем, кто принимает решение отдать тот или иной заказ конкретному исполнителю. Такой вывод сделали в Институте государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, сообщает РБК.

Исследователи опросили более 1200 представителей бизнеса из разных регионов. Чтобы вывести предпринимателей на откровенность, им пообещали полную анонимность. В итоге 71% из них ответили, что сталкивались с коррупцией во время участия в тендерах по госзакупкам. Причем аппетиты чиновников оказались совершенно разные — от скромных 3% до астрономических 65%. Самые высокие откаты, как правило, в тех сферах, где трудно оценить результат работы. Например, в консалтинге.

- Законодательство по госзакупкам постоянно усложняют, но его все равно легко обойти. Как правило, все договариваются напрямую с заказчиком. В этом случае условия тендера прописывают под тебя. Например, что размер продукции должен быть именно такой, и ни сантиметром больше, - объяснил kp.ru схему работы один из региональных предпринимателей, тоже пожелавший сохранить анонимность.

То, что такая проблема действительно существует, говорит цифра из другого отчета — Счетной палаты. Тамошние аудиторы недавно подсчитали, что 75% закупок проводится с участием одного исполнителя. В этом случае велик риск, что цена будет завышена, причем сильно. Силовики с коррупционерами борются. Так, в 2020 году прокуроры выявили 150 тысяч коррупционных нарушений в госзакупках, привлекли к ответственности 40 тысяч виновных. Правда, наказания, суммы выявленных хищений и штрафы несоразмерны с теми, о которых сообщают в Высшей школе экономики.

К примеру, уже несколько лет идет процесс над руководством новосибирского Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени Академика Мешалкина. Глава этого центра вместе с сообщинами, по версии следствия, нажил на гостендерах 1,8 млрд рублей за счет сговора с подконтрольными им фирмами, поставлявшими в центр оборудование и расходные материалы. У него конфисковали две квартиры за рубежом на общую сумму 2,5 млн долларов. А вот заместителю главы центра назначили штраф... в 500 тысяч рублей и наказание в виде лишения свободны всего в 3,5 года. Эксперты Высшей школы экономики считают, что контроль за исполнением госзаказов нужно изменить.

- Задача регулирования одна - обеспечить поставку качественных товаров в срок, а не бороться с коррупцией. Нужно обеспечивать контроль результатов закупок, а не их процесс, - резюмирует Константин Головщинский, один из авторов исследования, замглавы Института государственного и муниципального управления ВШЭ.

К слову, как рассказал kp.ru все тот же анонимный предприниматель, даже честным чиновникам и сотрудникам госучреждений иногда приходится прибегать к сговору. Ведь если проводить прозрачный тендер, то на нем может выиграть посредник.

- Это фирма-однодневка, которая поставит самую низкую цену, а потом будет искать самых дешевых исполнителей на субподряд, чтобы формально выполнить госзаказ. Качество в таком случае выходит ужасное. А зачастую компания после просто сливается. В итоге время упущено, работа не сделана, - говорит бизнесмен.

Правда, по его словам, в таких «честных» случаях речи об откатах не идет либо они чисто символические.