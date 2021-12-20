Найдено объяснение стремительному разводу Григория Лепса

Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова перед церемонией вручения музыкальной премии, весна 2021 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столь скоротечного бракоразводного процесса шоу-бизнес еще не видел: Григорий Лепс и бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова прожили вместе 20 лет, а расторгли брак в считанные минуты. Сегодня, 20 декабря, мировой суд Хамовнического района официально оформил развод пары. Ни певец, ни его жена на заседании не появились. Шаплыкова, как инициатор расставания, прислала вместо себя адвоката, а Лепс - короткую бумагу: мол, со всем согласен, возражений не имею.

При этом дележкой имущества мировой суд не занимается: видимо, супруги заранее договорились о "распиле" совместно нажитого добра, стоимость которого, лишь по приблизительным оценкам, тянет на миллиард рублей.

- Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое - 19, 14 и 11 лет. - Ред.), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Но больше всего меня удивляет не скорость, а позиция артиста. Получается, он все отдал жене и не собирается бороться ни за отношения, ни за семейное имущество. Если бы пара делила все нажитое в браке, они бы подали заявление в районный, а не мировой суд. Тогда союз расторгали бы параллельно с решением имущественных вопросов.

Адвокат уверен: Лепс отдал жене, как минимум, 50% богатств - ту самую законную половину, которую гарантирует Семейный кодекс. Хотя, безусловно, все эти годы именно музыкант обеспечивал семье красивую жизнь, а значит, мог заручиться поддержкой юристов и оставить себе бОльшую часть имущества. Именно так обычно и происходит на практике: знаменитые футболисты, актеры, политики и бизнесмены зачастую норовят оставить жену ни с чем и сэкономить даже на алиментах.

- По своему опыту могу сказать: скорее всего, согласие Лепса вызвано его тяжелым психоэмоциональным состоянием - депрессией, тоской, возможно, даже запоем, о котором писали в телеграм-каналах. Певца просто сломали, - считает Андрей Алешкин. - Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на ее условия. Так, если слухи о психиатрических проблемах Лепса на фоне проблем с алкоголем правдивы, Анна Шаплыкова вполне могла пригрозить звезде установлением опеки. В этом случае Лепса признали бы недееспособным.

КСТАТИ

ЧТО НАЖИЛИ СУПРУГИ ЗА 20 ЛЕТ БРАКА

По данным СМИ, Григорий Лепс владеет 13 дорогостоящими автомобилями, двумя особняками в Подмосковье на 1500 и 2500 "квадратов", двумя земельными участками общей площадью 4 тысячи кв.м., квартирой в Москве на 80 "квадратов". Также у певца есть земельный участок в Тверской области аж на 42 тысячи кв.м. (!) и дорогостоящая коллекция старинных икон. На супругу музыканта записаны 7 автомобилей, квартира площадью 290 кв.м. и парковочное место.

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