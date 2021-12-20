Григорий Лепс: «Я всегда был свободным!»

Уже не первый год поклонники Григория Лепса ждут его традиционный рождественский капустник в Крокусе. Фото: Александра Никольская

Уже не первый год поклонники Григория Лепса ждут его традиционный рождественский капустник в Крокусе.

И в этом году, помимо хозяина раута, на сцене пели самые знаковые российские артисты. Публика была в восторге, поскольку у Лепса всегда лучшие музыканты и живой звук.

Филипп Киркоров, как всегда, блистал в лучших дизайнерских нарядах, исполнил две песни: «Ночь в Бангкоке» и новый хит «Раненый». Фанатки тут же завалили короля эстрады оранжерей из огромных букетов. Григорий Лепс закрывал шоу и можно сказать, дал мини-концерт, спев не только лучшие хиты, но и новые песни.

Несмотря на все скандалы, которые сейчас окружают артиста в связи с разводом, Григорий Викторович отработал концерт достойно. Пел с большой отдачей в сопровождении живых музыкантов, много импровизировал и шутил.

После шоу артиста атаковали журналисты. Мол, сейчас столько слухов о вашем семейном положении.

- Это не слухи, это чистая правда. Семейное положение хорошее, - сказал Лепс.

- Ну у вас сейчас статус «свободен»?

- Статус «свободен» у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я -артист, а артист свободен сам по себе, - говорит певец.

По словам Григория Лепса, в Новый год он будет работать.

- Сначала отмечу праздник с семьей, поздравлю их. А потом поеду на работу. После у меня будет небольшой перерыв, снова поеду домой, к семье, - рассказал Лепс.

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