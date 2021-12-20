Французы верят, что жена президента Макрона раньше была мужчиной. Она будет с ними судиться

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во французских соцсетях распространяются слухи о том, что Брижит Макрон, супруга действующего президента страны, трансгендер, то есть родилась мужчиной и сделала операцию по смене пола. Даже называется якобы ее настоящее имя — Жан-Мишель Тронье. Сама первая леди категорически отвергает такие домыслы и даже, как утверждает BFM TV со ссылкой на ее окружение, собирается подать в суд на тех, кто распускает подобные домыслы.

Эксперты говорят, что происходящее во французском сегменте соцсетей похоже на спланированную акцию. Неделю назад начали появляться первые сообщения о том, что Брижит когда-то была Жан-Мишелем, число таких публикаций множилось в геометрической прогрессии, будто кто-то грамотно поработал над продвижением этой темы. Доказательств никаких нет, но сторонники Макрона кивают в сторону ультраправых активистов, многие из которых активно репостят подобные публикации.

Первые сообщения о том, что Брижит когда-то была Жан-Мишелем, появились неделю назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной во Франции пройдут президентские выборы, и именно кандидаты с правыми позициями и лозунгами, судя по всему, станут основными соперниками действующего хозяина Елисейского дворца. Причем на этот раз в гонке не только лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с которой Макрон бодался во втором туре выборов 4 года назад, но и ее более правы политик Эрик Земмур, который уже заслужил прозвище «французский Трамп», выступая за высылку мигрантов. Так что не удивительно, если кто-то из активных противников Макрона и его политики решил задействовать механизмы черного пиара.

Тем более, что нынешний президент Франции и его супруга, мягко говоря, своеобразная пара. Брижит на 24 года старше мужа и была его учительницей еще в средней школе. При этом, судя по всему, связь между ними началась именно тогда. По легенде, когда родители будущего президента прознали обо всем и от греха подальше перевели его в другую школу, он, прощаясь с любимым педагогом, обещал, что обязательно женится на ней.