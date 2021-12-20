Ян Непомнящий сыграет шахматную партию с Владимиром Потаниным

Ян только недавно вернулся из Дубаи, где уступил в чемпионском матче норвежцу Магнусу Карлсену. Навязать борьбу у россиянина не получилось, но сам факт участия в таком турнире — уже почти вершина шахматной иерархии. Прямо сейчас Непомнящий — вице-чемпион мира и один из самых узнаваемых российских спортсменов.

Но отдыхать и почивать на лаврах гроссмейстеру некогда. Уже в конце декабря он получит возможность взять у Карлсена реванш — оба соперника подтвердили свое участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет с 25 по 31 декабря в Варшаве.

Пока же, в качестве тренировки, Непомнящий сыграет против Потанина. Тот, кстати, совсем не чужд шахмат — в 1970-х выступал за студенческую команду МГИМО в межвузовских турнирах. Уровень этих соревнований в советские времена был очень высок, в них принимали участие и шахматные звезды тех лет. Так что матч обещает быть интересным. А все желающие смогут увидеть прямую трансляцию 24 декабря в 15:15 на шахматном портале Crestbook.com, сайте и аккаунте “Матч-ТВ” в “ВКонтакте”.

- Бизнес похож на шахматы - это тоже противостояние соперников, мысли, - заметил Владимир Потанин. - Мне нравится соперничать с сильнейшими в своем деле, потому что у них есть чему поучится. И в этом смысле возможность сыграть шахматную партию с Яном Непомнящим для меня большая удача.

«Норникель», кстати, активно сотрудничал с Непомнящим в период его подготовки к матчу против Карлсена. И пусть в этот раз вернуть шахматную корону в Россию не получилось, поддержка была для Яна крайне важна. Ведь подготовка к чемпионскому матчу — сложный комплексный процесс, который включает в себя работу с секундантами, самыми современными компьютерными программами и даже ОФП.

- Я благодарен компании „Норникель“ за то, что она обратил внимание и на шахматы, и на мою персону, помогла мне в подготовке к матчу, - отмечал Непомнящий.

Спорт — это вообще неотъемлемая часть ценностей «Норникеля». В этом году компания уже поддержала Кубок мира по шахматам, прошедший в Сочи, и стала генеральным партнером FIDE по глобальному развитию детских и юношеских шахмат. На протяжении многих лет «Норникель» сотрудничает с Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом, Федерацией кёрлинга России, а также помогает развитию Ночной хоккейной лиги, создавая спортивную инфраструктуру в Заполярье.