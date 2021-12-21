Эксперт по этикету рассказал, что запрещено дарить на Новый год

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Приятная (или не очень) новогодняя суета в самом разгаре. Подарков на Новый год приходится готовить настолько много, что, случается, голову сломаешь, чем же порадовать адресата. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова ответила на наивные вопросы о том, как правильно выбирать и дарить подарки.

? Можно ли напрямую спросить у человека, что ему подарить? Так ведь обеим сторонам проще будет.

- Думаю, большая часть читателей расстроится, но, этикет запрещает нам задавать такой вопрос. У подарка есть две главные цели: первая - обрадовать, а вторая - сделать сюрприз. Спрашивать о подарке допустимо только в двух случаях - перед свадьбой и рождением ребенка. Здесь как раз составляют виш-лист, распространяют его среди гостей, чтобы у молодой семьи не было девяти утюгов вместо одного.

Если мы говорим о самых близких людях, то с ними иногда можно обсудить подарок, поинтересоваться, что они хотели бы получить.

? С близкими всегда проще, можно запомнить их желания или представить, что человека может порадовать. Но как быть, если человек из чуть более широкого круга?

- Хороший современный способ угадать, какому подарку будет рад человек, посмотреть его соцсети.

? Подарок должен быть дорогим?

- Новогодние подарки скорее символические. Однако это зависит от традиции, которая сложилась в отношениях между людьми. Если у них принято дарить друг другу что-то более значительное, то этикет это не запрещает. Но дорогой подарок, к счастью или к сожалению, требует отплатить примерно тем же.

? Сертификат в магазин – удачный подарок?

- Согласно этикету, сертификаты дарить нельзя. Считается, что в этом случае мы обременяем человека: ему нужно куда-то пойти, что-то выбрать, потратить время, силы, иногда деньги, чтобы доплатить.

Но есть этикет, а есть обычная жизнь. Я проводила опрос в соцсетях, и большая часть участников ответили, что сертификат в качестве подарка – хороший вариант . Поэтому здесь выбор уже за человеком: идти против этикета или следовать ему.

? А духи?

- Парфюм, как это ни странно, также в списке запрещенных, он считается очень интимным подарком. Духи можно подарить только самому близкому человеку и только, если мы точно знаем, что этот аромат ему нравится. Потому что угадать с запахом практически невозможно.

? Какие еще есть подарки-табу?

- Все, что касается тела, если мы говорим про подарки коллегам. В этикете есть выражение “близким людям - близко к телу”. То есть самым близким родственникам или друзьям, мы можем подарить, например, красивый шарф. Коллеге то, что касается тела человека, дарить уже нельзя.

Парфюм считается очень интимным презентом и не всегда будет хорошим выбором для подарка на Новый год. Фото: Shutterstock

? Офисных работников на Новый год обычно заваливают блокнотами и прочей канцелярией – «от партнеров». Насколько такой подарок уместен?

- Канцелярские принадлежности в принципе не запрещены. Но они должны быть очень хорошего качества. Например, та же ручка Parker или качественный блокнот какого-нибудь бренда. А вот канцелярия среднего уровня и ниже - точно не подарок. Ей руководство и так должно обеспечивать своих сотрудников.

? Какие есть самые избитые и надоевшие подарки, которые не стоит дарить?

- Носки, например, или чашка с надписью. С кружками та же история, что и с канцелярией. Если это дешевая керамика, которая никакой ценности не представляет, то, чашка - действительно ужасный подарок. Но если это тончайший прекрасный фарфор или что-то раритетное, то очень даже подойдет. Причем такие вещи не всегда дорого стоят, можно найти и вполне доступные.

Если у вас ограничен бюджет, лучше ограничьтесь какой-нибудь красивой шоколадкой. Это будет точно лучше чашки.

? А всякие статуэтки и фигурки?

- Они входят в предметы фарфора. Если какой-то другой, совершенно не ценный материал, то это плохой подарок. Те самые пылесборники, которые никому не нужны.

Хороший современный способ угадать, какому подарку будет рад человек, - это посмотреть его соцсети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВОПРОС РЕБРОМ…

Можно ли подарить деньги?

- С позиции этикета деньги дарить нельзя, - признается Альбина Холгова. - Но опять же есть этикет, а есть простая жизнь. Поэтому здесь нужно ориентироваться на то, что хочет получить адресат. Предположим, недавно он проговорился, что копит на телевизор. В этом случае конверт, скорее всего, его обрадует.

? Что делать, если совсем не знаешь вкусов человека? Какие есть универсальные подарки?

- В этикете есть список безошибочных подарков, но это не значит, что такой презент точно вызовет радость. Здесь тоже есть вероятность ошибиться. Среди более-менее универсальных подарков можно назвать:

V Красиво оформленные сладости. Это самый универсальный презент. И речь, конечно же, не про батончик с нугой и орехами, который продается у кассы супермаркета. Это должны быть продукты, которые человек не может позволить себе каждодневно. Что-то стоящее, например, шоколад ручной работы.

V Шампанское. Имеется в виду именно игристое вино из региона Шампань.

V Предметы фарфора, столового серебра. Необязательно дарить наборы, они будут довольно дорогим. Можно выбрать, например, чайную или кофейную пару. Также подойдет какая-нибудь антикварная пара, но это будет уже не очень дешево, явно не тысяча рублей.

V Книги в хорошем оформлении.

V Живопись. Сейчас огромное число художников продают свои работы по очень демократичным ценам. Поэтому, если человек любит живопись, ее смело дарить.

V Ювелирные украшения. Но здесь очень важно угадать со вкусом.

V Хорошая елочная игрушка. Тут речь идет о, действительно качественном изделии. Она явно не стоит 50-100 рублей. Ручной работы, антикварная, авторская…

Пожалуй, на этом список безошибочных подарков заканчивается, то есть он довольно маленький. Часто дарят свечки, но они, кстати, не входят в этот список. Нужно знать, любит ли их человек, иначе это будет очередной пылесборник.

…И НА ЗАСЫПКУ

Что делать, если ответить нечем?

Вполне обыденная ситуация: вам вручили презент, а ответить в данный момент нечем – были не готовы, не ожидали. Как выкрутиться?

- Лучше честно признаться и доброжелательным тоном сказать что-то вроде: “Прошу прощения, я совершенно не была к этому готова. С меня обязательно ответный презент”. Этот момент нужно обязательно проговорить. Потому что, если нам подарили подарок, а мы в ответ ничего не дадим и промолчим, это будет не очень красиво. Получается такая машинка по приему подарков.

Упаковку открывать сразу или потом?

- По правилам этикета - сразу, другое дело, что не всегда это возможно. Есть правило двух «спасибо»: мы берем коробочку - говорим «спасибо». Открываем, видим, что там, и снова благодарим. В идеале, конечно, подарок упаковывать, даже если это что-то незначительное. Но если он не упакован, все равно стоит помнить правило двух «спасибо».

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