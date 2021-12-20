«Дает надежду на будущее»: Алишер Усманов – о развитии «Металлоинвеста»

Алишер Усманов рассказал о прошлом и будущем холдинга "Металлоинвест" в интервью телеканалу «Россия 24». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Какой будет экономика будущего? Футурологи не имеют четкого ответа. Но это не значит, что предприятия откажутся от производства металлов и других материалов, из которых строится окружающая нас жизнь. Задача человечества в том, чтобы производство металлов было «зеленым», не обременительным для экологии. Пионером в этой отрасли выступает холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова, который рассказал о прошлом и будущем компании в интервью телеканалу «России 24».

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТЫМ СЫРЬЕМ

«Это было мое личное решение», - рассказывает 68-летний миллиардер о том, как много лет назад на его предприятиях началось производство горячебрикетированного железа (ГБЖ), которое сегодня используется самыми прогрессивными сталеварами в качестве сырья, - «заниматься этим начал в первую очередь генеральный директор Лебединского ГОКа Калашников. Умный инженер советский… Он выбрал абсолютно правильный стратегический путь».

В отличие от традиционного для металлургии чугуна, производство ГБЖ, прямое восстановление железа – самый экологически чистый из всех процессов получения железа. Эта технология позволяет исключить при производстве такие мощные источники выбросов вредных веществ, как коксохимический, агломерационный и доменный процессы, входящие в традиционную схему. Отсутствуют и твердые отходы в виде шлака, который обычно содержит опасные окислы кальция, алюминия, магния, железа, марганца, соединения серы. Расчеты специалистов показывают, что за счет сокращения расхода кокса суммарных выбросы парникового газа снижаются в 1,5 раз. Поэтому ГБЖ считается основой «зеленой» металлургии. А Металлоинвест является не только единственным на всю Россию и СНГ его производителем, но и мировым лидером по поставкам этого сырья будущего.

«Мы один за другим строим каждые три-четыре года новый комплекс (для производства горячебрикетированного железа – сырья для стали), - отметил бизнесмен. - Сейчас строим четвертый, и пятый одновременно - сразу два. Это даст нам 10 млн тонн продукции в год. В Европе, например, Германия производит 35 млн тонн стали. Мы рассматриваем их как один из плацдармов обеспечения Европы чистым сырьем, и в этом видим сегодняшнюю важную задачу для «Металлоинвеста».

«Мы делаем систему производства высококачественного с пониженным содержанием СО2 сырья для металлургических предприятий электрометаллургии, продолжает Усманов. Это очень серьезная тема, она будет затрагивать всю Европу. Потому что домны и конвертеры будут потихонечку сокращаться, электрическая металлургия будет увеличиваться. А вот туда нужно будет как раз такое сырье, которое производим мы. Пока мы лидеры», сообщил бизнесмен, отметив, что деятельность Металлоинвеста дает надежду на будущую «зеленую» металлургию.