Игорь Баринов: Дружба - дело стратегическое

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ

О национальной политике

- 2021 год - завершающий год действующего трехлетнего плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики. Следующий этап рассчитан на 2022 - 2025 годы. По моему мнению, проект нового плана достаточно сбалансированный. Главное его отличие - он стал гораздо масштабнее. Значительно расширится количество исполнителей Стратегии. Сейчас в ней задействовано 13 федеральных органов исполнительной власти и 5 организаций, а в проекте нового плана примут участие 23 федеральных органа исполнительной власти и 19 организаций. Добавятся проекты от Минобороны, МЧС, Минвостокразвития, Минспорта, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза, Росстата и других. И все мы будем решать главные задачи - укрепление гражданской идентичности, единства всех народов страны, сохранение и поддержка культурного и языкового многообразия, традиционных ценностей. Например, Минпромторг будет курировать народные художественные промыслы, Минвостокразвития поддержит традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов в Арктической зоне, Министерство обороны займется вопросами обеспечения межнационального согласия при работе с личным составом Вооруженных сил… Всего не перечислить - в плане 115 пунктов, и мы говорим только о новых проектах. Надеемся, учтено все - от развития народных видов спорта до помощи в психологической адаптации живущих в России несовершеннолетних иностранных граждан.

Но и мероприятий, ставших традиционными, никто не отменяет - фотоконкурс «Русская цивилизация», Большой этнографический диктант, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», Всероссийский форум финно-угорских народов, народов «Российский Север» и другие.

В новой Стратегии особое внимание уделено научно-исследовательскому направлению. Налажено плотное взаимодействие с Российской академией наук, научными и образовательными организациями.

О казачестве

Само собой, мы все любим казачьи песни, кухню, читали Шолохова и с уважением относимся к их традициям и истории. Но сегодня о казаках так много говорится не только поэтому. На данном этапе нашей истории они - один из важнейших факторов обеспечения политической стабильности и укрепления российской государственности. В прошлом году завершила действие Стратегия развития государственной политики в отношении российского казачества. И сразу вступил в силу новый документ, рассчитанный на 2021 - 2030 годы. Его утвердил Президент России. За реализацию отвечают 23 федеральных органа исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, 12 войсковых казачьих обществ, крупнейшие общественные объединения казаков и другие общественные, научные и религиозные организации.

Сегодня казачьи сообщества и объединения широко представлены в совещательных органах всех уровней. Анализ итогов показал: тема нуждается в развитии и совершенствовании.

Контроль за реализацией плана возложен на наше Агентство, что нас радует. Я уверен в том, что потенциал российского казачества полностью далеко не раскрыт.

Казачьи объединения есть в 84 субъектах Федерации, кроме Чукотки, а в 42 субъектах приняты региональные законы о казачестве и порядке их привлечения к государственной и иной службе.

Премию развивают и поддерживают ФАДН России, Ассамблея народов России, ФГБУ «Дом народов России», Совет при Президенте России по межнациональным отношениям, Госдума, Общественная палата России и Правительство Москвы.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ

2574 казачьих общества действуют на территории России.

536 народных дружин общей численностью 10 414 человек. При их участии сотрудниками полиции пресечено более 64 тысяч административных правонарушений.

КСТАТИ

В следующем году отмечается 1100-летие крещения Алании (Северной Осетии). В Доме дружбы и во владикавказском духовно-просветительском центре пройдут мероприятия, приуроченные к этой памятной дате.

НАГЛЯДНО

Доля россиян, положительно оценивавших состояние межнациональных (межэтнических) отношений

78,4%

2018 год

81,1%

2020 год

Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности

93%

2018 год

94%

2020 год

ПРИЗНАНИЕ

Новые имена лауреатов

Тех, кем гордится нация, страна должна знать в лицо!

В Москве наградили лауреатов II Всероссийской премии «Гордость нации», вручающейся за вклад в укрепление культуры и единства народов.

Эту премию придумали в 2020 году. Ее вручают неравнодушным подвижникам со всей страны. ФАДН России считает необходимым награждать тех, кто не жалеет сил, времени и личных денег для сохранения исчезающих языков, возрождения ремесел, поддержки национальных традиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«С национально-культурными автономиями люди связывают особые ожидания. Важно объединить людей, увлечь их своей энергией, своим неравнодушием - и этим людям это удается вполне».

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

ПОБЕДИТЕЛИ

• Номинация «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия» - руководитель Союза народов Самарской области, инициатор создания этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» Ростислав Хугаев.

• «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений» - Мария Ерохина, Ирина Вейсман и Мария Карманова.

• «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей и центров народного творчества» - представители якутского Дома дружбы народов Татьяна Парникова, Николай Никитин и Екатерина Егорова.

• «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях» - глава совета Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Ростовской области» Владимир Животкевич.

• «За вклад в сохранение и развитие родных языков» - координатор Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Андрей Чемышев.

• «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» - докторант Южного федерального университета, блогер Жанна Андриевская.

• «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» - мастер прикладного искусства калмыкского Дома народного творчества Дорджи Нандышев.

• «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера» - писатель и поэт Акулина Стручкова.