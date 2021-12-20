Для обсуждения поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Госдуме создали рабочую группу

Спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект, который принят в первом чтении, всё ещё будет подвергаться доработке. И в этом году уже вряд ли будет принят. По крайней мере в том виде, в котором документ попал в Госдуму из Правительства он уже точно не останется.

На состоявшемся совете в нижней палате парламента спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу. В нее войдут первый зампред Жукова, вице-спикеры Толстой и Даванкова, депутат, экс-уполномоченная по правам детей Кузнецова, депутат Хубезова, Пискарева и другие.

- Правильно создать такую группу со стороны Государственной Думы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, Правительством, общественными организациями, деловым сообществом, - заявил Володин и перешел от слов к делу.

Решение о создании такого Совета родилось после выступления Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где он поручил правительству и парламенту доработать законопроект, «чтобы он был четким и понятным».

На сегодняшний день губернаторы и главные санитарные врачи регионов в праве вводить проверку электронных сертификатов здоровья по своему усмотрению. По задумке правительства должны быть введены какие-то общие для всех стандарты. Похоже,на этих стандартах законодатели и споткнулись. Обсуждение законопроектов о введении обязательных сертификатов вакцинации общественных местах началось ещё в ноябре.

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