Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 декабря 2021 6:00

Володин назвал причины антироссийской политики США

Об этом Председатель Государственной Думы рассказал в беседе c журналистами, включая KP.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступая перед группой журналистов крупнейших российских СМИ, включая kp.ru, Вячеслав Володин раскрыл причины недружественной политики Вашингтона по отношению к Москве:

— Для США выгоден «образ врага», который они собственноручно ваяют в виде России. Тем самым они пытаются перенести на второй план собственные проблемы, — сообщил Председатель Государственной Думы.

По его словам, в различные периоды американской истории в подобном качестве выступали самые разные страны.

— Они [заокеанские элиты] при этом решают внутреннюю задачу сохранения собственной власти, — подчеркнул Володин.

Напомним, несмотря на недавний саммит российского и американского лидеров, отношения между двумя сверхдержавами сохраняют неутешительную динамику.

В частности, как сообщал сайт kp.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами отметил, что Вашингтон пока так и не отреагировал на предложенные Москвой взаимные гарантии безопасности по нераспространению НАТО на восток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)

Политика: В ВЕРХАХ