Володин назвал причины антироссийской политики США

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступая перед группой журналистов крупнейших российских СМИ, включая kp.ru, Вячеслав Володин раскрыл причины недружественной политики Вашингтона по отношению к Москве:

— Для США выгоден «образ врага», который они собственноручно ваяют в виде России. Тем самым они пытаются перенести на второй план собственные проблемы, — сообщил Председатель Государственной Думы.

По его словам, в различные периоды американской истории в подобном качестве выступали самые разные страны.

— Они [заокеанские элиты] при этом решают внутреннюю задачу сохранения собственной власти, — подчеркнул Володин.

Напомним, несмотря на недавний саммит российского и американского лидеров, отношения между двумя сверхдержавами сохраняют неутешительную динамику.

В частности, как сообщал сайт kp.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами отметил, что Вашингтон пока так и не отреагировал на предложенные Москвой взаимные гарантии безопасности по нераспространению НАТО на восток.

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