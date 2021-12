Эскадрилья НЛО над Южно-Китайским морем: пилоты ВВС США сняли на видео 12 объектов

НЛО попали в объектив камеры американских военных летчиков.

Они летают строем

Пользователи социальных сетей увлеченно обсуждают видео, которое сняли пилоты американского военного самолета. В объектив их камеры попали, в итоге, 12 светящихся объектов. Об инциденте сообщило издание «Американские военные новости» (American Military News) со ссылкой на рапорт самих «операторов», который они 4 декабря 2021 года направили в MUFON (Mutual UFO Network) – общественную некоммерческую организацию, с 1969 года расследующую случаи наблюдения НЛО по всему миру.

Согласно имеющейся информации, встреча произошла 24 ноября 2021 года в Южно-Китайском море недалеко от Гонконга. Военный самолет находился на высоте 13 тысяч метров. НЛО появились прямо курсу – выше облаков, но ниже самолета. Выстроились в три ряда – сначала по 3 объекта в каждом ряду, потом по четыре, периодически появляясь и исчезая. В какое-то время их стало 12. Но в итоге, все пропали – один за другим.

От момента внезапного появления НЛО до их исчезновения прошло около 5 минут, снимали пилоты 53 секунды.

Сначала НЛО летели тремя рядами по три штуки в каждом.

«Операторы», пожелавшие остаться анонимными, оценили расстояние до объектов примерно в полтора километра. Очертания не разглядели, размеры не определили, лишь отметили, что те были круглыми и ярко светились.

В переговорах пилотов по поводу увиденного отчетливо различимы слова одного из них «Не знаю, что это такое» (I don’t know what that is) и комментарий другого «Это какое хитрое ***» (That is some weird shit).

Инцидент зарегистрирован в MUFON под номером 119564.

К трем объектам стали пристраиваться четвертые.

Что это было

Основных версий две. Первая: это инопланетяне. Или, как минимум, объекты из числа тех, которые одолевают американскую военщину с 2004 года – носятся взад-вперед рядом с истребителями и кораблями ВМС. В Пентагоне признают, что они реально существуют.

Кстати, пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что недавнее наблюдение совпало с официальным заявлением американского военного ведомства о создании специального подразделения - Группы по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group – AOIMSG).

Теперь она будет разбираться в феноменах вместо Целевой группы по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF), которая так ни в чем не разобралась.

Социальные сети активно включились в обсуждение НЛО, запечатленных американскими пилотами.

Куда интереснее другое совпадение: встреча военных летчиков с НЛО произошла в том же районе Южно-Китайского моря, в котором накануне – 2 октября 2021 года атомная подводная лодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неопознанным подводным объектом. Из чего энтузиасты, включая весьма авторитетных, предположили, что субмарину «пнул» инопланетный объект, находившийся под водой. Очевидцы сообщали о таких «ныряющих» НЛО.

В американском правительстве отрицают причастность пришельцев к инцидентам в воздухе, на море и под водой. Отрицают официально. Но в разговорах намекают, что те существуют. По крайней мере, не исключают этого.

Изображение с радара: один из объектов, за которыми американские пилоты гоняются с 2004 года.

- Возможно, мы просто чего-то не понимаем и поэтому не верим во вмешательство «межзвездных сил» в наши дела, - говорила недавно Аврил Хейнс (Avril Haines), директор национальной разведки США.

Главной американской разведчице вторил Билл Нельсон (Bill Nelson) – новый администратор американского аэрокосмического агентства (NASA)

В середине ноября нынешнего года, комментируя в телеэфире наблюдения американских военных и сделанные им кадры, признанные в Пентагоне подлинными, он заявил: «Здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология».

Вторая версия: конкретно те объекты, которые были засняты над Южно-Китайским морем, представляли собой средства инфракрасного противодействия – так называемые ложные тепловые цели. Они же «тепловые ловушки» или «ИК-ловушки».

Первым подобное объяснение феномену предложил некто Крис Спитцер (Chris Spitzer) - UFO investigator, как он себя называет. На него ссылается британская газета The Independent.

На «ловушки» грешат и эксперты сайта ufoofinterest.org.

Так выглядят тепловые ловушки, которыми "стреляют" самолеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сторонники внеземной версии возражают: мол, объекты перемещаются с большой скоростью - не отстают от самолета «операторов». Экспертов это не смущает. По их мнению, «ловушками», создавшими иллюзию НЛО, могли быть специальные снаряды для авиационных пушек. Или ракеты. Снаряды, кстати, имеются и в российской армии - называются «ПротивоИнфраКрасные Снаряды» (ПИКС). Выпущенные летят очень быстро.

Южно-Китайское море «интересует» и американцев, и китайцев. ПИКСы – какие-нибудь высоко скоростные - могли выпустить и те, и другие. Например, с борта истребителя, летевшего поблизости, но не попавшего в объектив.

Кстати, на увеличенных кадрах, похоже, видны дымные шлейфы, которые тянутся за объектами. Что позволяет еще с большей уверенностью причислить их к средствам инфракрасного противодействия.

Странно, однако, что военные летчики, отснявшие видео, не распознали «ловушки». Или распознали, но решили умолчать об этом ради того, чтобы в сети появились и в самом деле впечатляющие кадры?

Или это все-таки инопланетяне шалили? Истина, как всегда, где-то рядом.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

НЛО над штатом Огайо

«Треть эскадрильи» – четыре НЛО в ряд - точно таких же, как и над Южно-Китайским морем – засняли на видео девушки-очевидцы в небе штата Огайо близ Цинциннати в 2019 году. Тоже не поняли, что увидели – сильно удивлялись вслух.

Объекты, попавшие в объектив в небе над штатом Огайо.

По здравому разумению и аналогии, и эти объекты были тепловыми ловушками. Но откуда они взялись в окрестностях одного из крупнейших городов США? Военные учения? Или все-таки инопланетяне?