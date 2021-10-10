Инцидент с USS Connecticut: Таинственные объекты продолжают преследовать американских военных – уже под водой

Подлодка, испытавшая воздействие неопознанного подводного объекта, вернулась на базу. Есть пострадавшие. Фото: Shutterstock

Еще 7 октября 2021 года пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила о происшествии с атомной подводной лодкой USS Connecticut (SSN 22) в Южно-китайском море. Лодка столкнулась с неким неизвестным объектом «во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе». Но официальных разъяснений нет до сих пор.

Обо что конкретно ударилась подлодка? Неизвестно. Наиболее разумные причины - другая подводная лодка, рельеф дна, затонувший корабль, некая конструкция вроде основания буровой платформы -американские военные отвергают. Мол, с субмарины заметили бы. Там же гидролокаторы.

Таким образом, второй участник подводного ДТП остается неопознанным. От чего плодятся неофициальные версии. И вполне может статься, что верными окажутся самые фантастические из них.

Предположение о том, что американская подлодка столкнулась с инопланетным объектом высказал в своем телеграмм-канале Алексей Пушков - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум» на канале ТВ Центр.

Сенатор снабдил свою версию смайликом, но его посыл «если Пентагон утверждает, что НЛО периодически появляются в небесах, то почему НПО (неопознанный подводный объект) не может быть и под водой» выглядит весьма логичным.

Пост Алексея Пушкова в телеграмм-канале с массой интересных идей.

В самом деле, припомним недавнюю волну «признаний» американских военных, в результате которых выяснилось, что экипажи эсминцев и авианосцев ВМС США много раз наблюдали НЛО, снимали на видео, за ними гонялись истребители. При Пентагоне было даже создано специальное подразделение - Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF), которая и занялась расследованием подобных инцидентов.

Кстати, в серьезных научных и оборонных кругах словосочетание «неопознанные летающие объекты» (НЛО) уже не употребляют. Всё то непонятное, что мельтешит в небе, теперь принято называть неопознанными воздушными явлениями (Unidentified Aerial Phenomena – UAP). А для объектов, похожих на «летающие тарелки» или на нечто другое, но явно рукотворное, придумали термин AAV (аномальные воздушные аппараты).

Один из объектов, который был виден на радаре американского истрибителя.

Кто знает, может быть, как раз сейчас эта самая UAPTF занимается расследованием нынешнего инцидента – столкновением подводной лодки с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Ведь подозрения в том, что в нем участвовали или UAP или AAV – воздушные аппараты, которые вдруг «обернулись» подводными, отнюдь не кажутся надуманными. Может быть, там пряталась какая-нибудь «подводная летающая тарелка».

«Оборотни» американским военным уже попадались. Например, в Атлантическом океане у берегов Вирджинии. В марте 2019 года один из таких объектов был замечен там с борта эсминца USS Omaha. Объект был черным, походил на очень большую конфетку Tic-Tac – порядка 10-15 метров в длину. По словам моряков, «конфетка» спустилась откуда-то с орбиты, совершала головокружительные маневры, потом резко рванула вниз и, в итоге, скрылась под водой. «Плюхнулась», - как выразились наблюдатели, успевшие снять объект на iPhone.

Объект, который нырнул под воду.

В отчете UAPTF якобы сказано, что аппарат искали с помощью подводной лодки. Но не нашли.

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Неуловимые субмарины у берегов Швеции и Норвегии

В 2014 году в Швеции - в районе Стокгольмского архипелага, расположенного в Балтийском море, шведские ВМС много дней искали некую «неизвестную подлодку» - якобы российскую. Сначала одну, а потом несколько. Процесс сопровождала весьма странная информация. Будто бы «субмарины» то показывались - чему находились сотни очевидцев, то скрывались, ничем себя не проявляя. То появлялись узких фьордах и шхерах, то в открытом море. То вообще исчезали.

Несколько раз военные полагали, что засекли «нарушителей», лежащих на дне. Но в итоге, ничего там не обнаруживали. Применять оружие не решались.

Те поиски – 7-летней давности - успеха не принесли. Как и в прежние разы. По данным, которые много лет собирает американский уфолог Пол Стоунхилл, неуловимые «субмарины» досаждают шведам с 1972 года, беспокоят и норвежцев – от 10 до 20 раз в год.

По мнению уфологов, скандинавы гонялись отнюдь не за советскими или российскими подводными лодками, а за НПО – теми самыми, которых на днях помянул Пушков и причислил к инопланетным объектам.

Кстати, известный российский исследователь аномальных явлений Владимир Ажажа в свое время писал, что НПО не редкость на Земле. Мол, сам видел, будучи подводником. По его сведениям, больше всего этих объектов в Атлантическом океане - 44 процента всех наблюдений, в Тихом - 16 процентов. Некоторые НПО светятся, некоторые носятся под водой с потрясающей скоростью в несколько сотен километров в час. Может быть, они и в самом деле внеземные?

А КАК У НАС?

Звуки из морских глубин, которые так и остались неопознанными

Время от времени морские офицеры - люди технически грамотные и психически уравновешенные – докладывают о необычных звуках. Таинственные акустические сигналы слышат в основном подводники.

- В середине 70-х годов прошлого века в Главном штабе ВМФ СССР начался нешуточный переполох, - рассказывал «Комсомолке» моряк-подводник, капитан 1 ранга в отставке, бывший старший офицер Главного штаба ВМФ России Вадим Кулинченко. - Капитаны атомных ракетных подводных крейсеров, возвращавшиеся с боевого дежурства из Атлантического океана, словно сговорившись, начали подавать рапорты о странных источниках шума, в природе которого акустики не могли разобраться.

Звуки и в самом деле были неожиданными – будто бы лягушка протяжно квакала. Ничего подобного подводники прежде не слышали.

По словам адмирала Владимира Чернавина, который в 1977 - 1981 годах командовал Северным флотом, было решено изучить это явление с научной точки зрения. Командиров подлодок обязали сообщать и о нем, и обо всём непонятном.

Непонятного набралось с избытком. Вадим Кулинченко видел секретную карту с нанесенными на нее местами, в которых акустики улавливали «кваканье». Ими была усыпана вся Северная Атлантика, включая Швецию и Норвегию.

Источникам звуков дали название «квакеры», но опознать их так и не смогли. До сих пор неизвестно, кто и зачем там квакал. Американцы исследовали феномен по своей программе, но тоже безуспешно.

Подробнее о «квакерах» в материале Андрея Моисеенко НЛО: квакающие в океане.

КСТАТИ

Пардон, а вдруг это был он - мегалодон?

Еще одна версия Алексея Пушкова – фантастико-биологическая, как он ее называет, тоже не лишена основания. Сенатор предположил, что объект, с которым столкнулась американская подводная лодка, мог бы быть гигантским животным «из морских глубин, типа древней акулы мегалодона».

Мегалодоны и в самом деле достигали огромных размеров – порядка 17 метров в длину, имели зубы с человеческую ладонь. И есть подозрения, что монстры не вымерли окончательно. Подробности в нашем материале Ученые определили, как на самом деле выглядел мегалодон – чудовищная древняя акула.

Удариться об мегалодона - себе дороже. Фото: Shutterstock

Впрочем, «объектом» мог быть и кракен – огромный кальмар, который еще больше, чем мегалодо. Это уже моя версия, основанная на наблюдениях 5-летней давности и снимках из космоса, на которые сослался известный исследователь аномальных явлений Скотт Уаринг. Якобы на них виден 100-метровый монстр. Подробности в нашем материале Кальмар чудовищных размеров замечен у берегов Антарктиды.