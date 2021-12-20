10 главных котиков 2021 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Весть год «Комсомолка» рассказывала про котиков, которые по всей стране то и дело попадали в истории, заставляя читателей умиляться, смеяться и переживать. Да и не только «Комсомолка», большинство российских СМИ не упускали возможность поведать о злоключениях котеек. И накануне 2022-го российская исследовательская компания «Медиалогия» составила топ-10 самых популярных усатых-полосатых уходящего года, о которых больше всего писали СМИ. Итак, вот они, наши мягколапые мурлыки.

1.Прозорливый кот Ахилл – предсказатель

Кот Ахилл - главный российский футбольный оракул. Фото: Артем КИЛЬКИН

За тем, из какой из двух отмеченным флажком той или иной страны миски вздумает поесть знаменитый петербургский котяра из Эрмитажа накануне игр Чемпионата Европы по футболу-2020 следила целая армия болельщиков. Мохнатый оракул отлично показал себя во время ЧМ-2018, предсказав исход семи из девяти матчей, прогнозировал исходы матчей во время Кубка конфедераций в 2017-ом и Чемпионата мира -2018. На статусных играх в уходящем году от сверхспособностей Ахилла, естественно, отказываться не стали. И результат превзошел все ожидания. Ахилл предсказал исход восьми игр Евро-2020 и ошибся всего лишь раз.

2. Старый кот Ося из Музея Анны Ахматовой

Фото: vk.com/akhmatova.museum

Трое суток весь Петербург стоял на ушах – пропал названный в честь Бродского рыжий кот, который прожил в Музее Анны Ахматовой 13 лет. Сотрудники учреждения места себе не находили. Плакали. А потом, благодаря записи с уличных видеокамер выяснили, что котика украли, когда тот преспокойно сидел себе на крылечке возле Фонтанного дома. Подошла какая-то девушка и утащила престарелого красавца, которому по состоянию здоровья не в чужом доме надо ошиваться, а лекарства сердечные принимать. Искали кота с собаками. И похитительницу совесть замучила. В общем, вернула она Осю домой, в музей. Думала, брошенный котейко, вот и забрала, пригреть хотела.

3. Храбрый кот Вася, прогнавший медведя

В августе в Якутии компания отдыхала на природе – пикник, все такое. И вдруг – медведь. Вышел прямо к людям и давай их пугать. Народ бросился в рассыпную. А домашний кот Вася, которого хозяева взяли с собой, остался нос к носу с косолапым. И не растерялся. Выгнул спину, зашипел, шерсть вздыбил на кончике хвоста – жуть прямо. Медведь и лапой попробовал его пхнуть, и позы разные, угрожающие принимал, и кору с сосны сдирал, но кот стоял как вкопанный на всех четырех лапах и рычал. Так и ушел Мишка ни с чем.

4. Пронырливый кот Пушок- хулиган, который дразнит собак

«Свободу Пушку». С таким необычным заявлением выступили жители деревни Ославье Ленинградской области после того, как на кота, живущего у местного старосты Евгения Попова, завели настоящее «человеческое» дело. Заявление на усатого подала соседка, которая держит собак. Так и написала: дразнит котяра собак, а они лают -надрываются, деревенским спать не дают. Все нервы измотали. В скандале и сам глава местного поселения разбирался.

А еще женщина жаловалась, что Пушок приходит к ней во двор, как к себе домой, кур ее гоняет, индюшек. Но усатого хулигана оправдали. Да и общественность за него вступилась. Ну и правда, если соседи между собой не ладят, Пушок-то тут при чем?

Картина "Кот в шаге от дачи взятки". Поймали с поличным.

5. Бдительная кошка Коко-полицейский

Кошка Коко спасла пожилого японца, угодившего в сточную канаву. Фото: YouTube

Полицейский департамент японского города Тояма отличился. Взял и на один день назначил начальником кошку Коко. Дело в том, что мурлыка умудрилась спасти жизнь пожилому мужчине, который свалился в сточную канаву. Коко это увидела и начала «подавать сигналы». И почему кошки не говорят, как люди? Ну не то, чтобы сигналы, просто уселась на краю канавы и уставилась вниз. Хозяйке такое поведение питомцы показалось странным. Она подошла посмотреть, что же там испепеляет красивыми глазами ее любимица, и увидела в яме человека. Мужчину спасли, а Коко, пока была главным полицейским, получила благодарность, покрасовалась в полицейской форме и даже поставила визу-отпечаток на документе. Отрадно, когда у полиции есть много свободного времени.

6.Трудолюбивая кошка Муся – лучшая служебная кошка страны

Фото: vk.com/mayakovka_info

Когда в Санкт-Петербурге прошел конкурс на лучшую служебную кошку России, победительницей в нем стала Муся из библиотеки имени Маяковского, где она живет и работает с 2007 года. Как нашли ее малышкой на складе, так и стала она хранительницей.

Муся воспитанная и очень общительная дама. Обожает мирно посапывать в кресле, придавая обстановке еще больше уюта. Посетители библиотеки любят Мусю. Да и как ее не любить.

7. Пугливый кот Кузя, сбежавший в аэропорту

Бедолага улизнул из переноски в Ярославском аэропорту Тутошна, откуда хозяева Кузи Анастасия и Влад вылетали в Санкт-Петербург. Котейко, которому предстояло ехать в багажном отделении, так испугался, что выбил головой дверцу своей клетки-домика и сбежал. Спасаться. И Настя с Владом никуда не полетели, а 10 дней скитались по окрестностям , разыскивая пугливого питомца. Не нашли. Вернулись домой. А через пять месяцев ребятам позвонили добрые люди и обрадовали: кот нашелся! Хозяева Кузи до сих пор не понимают, и как он выживал столько времени на улице.

Настя так скучала по своему питомцу, что разрыдалась в новогоднюю ночь Фото: из личного архива

8. Толстая кошка Серафима из Петропавловской крепости

В сентябре в Петропавловской крепости умерла ее старейшая служительница – кошка Капитолина, которая 20 лет ловила здесь мышей. И ее место заняла упитанная Серафима. Ее история похожа на сказку о кошачьей золушке. Шесть лет Серафима жила в подвалах Эрмитажа, отлавливала мышей с остальными котами музея. А 30 марта сотрудники Петропавловки ее оттуда забрали и стала Фима единственной и неповторимой любимицей. Ест теперь исключительно премиальный корм, валяется где хочет и вообще чувствует себя королевой.

9. Незаметный Кот Чешир, поднявший на уши охрану магазина

В июле в одном из магазинов города Искитим Новосибирской области несколько ночей подряд срабатывала тревога. И один раз даже активизировалась химическая ловушка — устройство, распыляющее слезоточивое вещество. На место – как штык- каждый раз выезжали бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, сотрудники магазина испуганные прилетали, с трудом глаза продрав. Но ни следов взлома, ни пропаж. Словно полтергейст в магазине ширудит. Даже группу рабочую создали: все голову ломали, что же такое происходит. Может, сигнализация дурит?

А потом поняли. Когда внимательно посмотрели записи с камер. Виновником ночного переполоха оказался серый кот Чешир, обычно ошивающийся в соседней кальянной.

10. Ни в чем не виноватый просто кот

Суду Санкт-Петербурга однажды пришла в голову мысль выгнать через суд из коммунальной квартиры соседского кота. Он, дескать свободно передвигаются по квартире, ходит, куда вздумается, и это неприятно. Еще и эта аллергия у детей истца ,будь она неладна. Сначала петербуржец пытался договориться с соседкой по-хорошему, просил избавиться от животного. Но та ни в какую. Тогда и появился странный иск, которым мужчина не только потребовал выселить из дома ни в чем неповинного котейку, но и взыскать с его хозяйки 10 тысяч рублей за моральный ущерб.