«Петросян - затейник»: Брухунова похвасталась неожиданным и очень дорогим подарком от мужа

Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм.

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит хвастаться в Инстаграме модными обновками и подарками. Минувшие выходные не стали исключением. Накануне вечером комик и его избранница отправились в Театр Наций посмотреть спектакль Константина Богомолова «На всякого мудреца». В сторис Татьяна рассказала, как обнаружила в сумочке неожиданный и очень дорогой презент.

Супруга юмориста полезла в сумочку за водой и обнаружила там коробку с новым IPhone 13 Pro Max небесно-голубого цвета на 512ГБ. В магазинах эта модель сейчас стоит около 140 тысяч рублей.

- Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан, - рассказала в видео Татьяна.

Супруга юмориста рассказала о неожиданном сюрпризе. Фото: кадр видео.

В комментариях поклонники оценили щедрость Евгения Вагановича. Хотя Брухунова не говорит, кто преподнес ей этот презент, совершенно очевидно, что это сделал Петросян. Юморист проявил фантазии и не просто подарил жене смартфон, а аккуратно подложил его в сумочку, устроив жене настоящий сюрприз. «Петросян – затейник», «Как приятно, когда муж так заботится о жене», «Евгений Ваганович настоящий Дед Мороз», - шутят подписчики.

Петросян подарил любимой айфон последней модели. Фото: кадр видео.

Судя по всему, Татьяна уже привыкла к подаркам мужа, которые он преподносит ей довольно часто. Евгений Петросян – один из самых высокооплачиваемых артистов отечественного телевидения. За свою долгую карьеру он заработал огромное состояние, так что теперь его молодая супруга может позволить себе и дорогой отдых на экзотических островах, и шопинг в бутиках люксовых марок. 76-летний юморист любит баловать свою 33-летнюю избранницу. Например, за двухнедельный отдых на Мальдивах супруги заплатили почти 2,5 миллиона рублей. К слову, покупая обновки себе, Татьяна заботится и об имидже супруга. В браке с Брухуновой юморист заметно помолодел, стал подтянутым, начал более модно одеваться. К гардеробу мужа явно приложила руку его жена, известная модница.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.