В Зимбабве нашли шахту, на которую принимают только женщин

Женщины работают пять дней в неделю

В Зимбабве нашли шахту, на которой трудятся только женщины. Каждый день они добывают кристально-голубой или лазурный аквамарин, чрезвычайно популярный в Европе и США.

- Мы знаем, что в Европе носят украшения из аквамарина, - рассказывает Franceinfo одна из работниц шахты Петинер Макура. – Мы далеки от этого, для нас добыча камней – это всего лишь работа.

Женщины работают пять дней в неделю. Их заработок составляет примерно $200 в месяц. Этих денег в стране с чудовищной по масштабам безработицей хватает на то, чтобы прокормить семью и отправить детей в школу.

- Вся зарплата уходит на то, чтобы купить еду и одежду, поэтому я дорожу этой работой, - продолжает Макура. – Да, здесь бывает не просто, но это лучше, чем голодать.

На эту шахту работодатели предпочитают брать женщин, потому что они более дисциплинированные и ответственные. Они не воруют камни и все, что добыли, сдают приемщику.

- Им приходится не просто, многие до приема на работу не знали, что такое динамит. Теперь же они без труда взрывают мощные породы гранита, чтобы отыскать аквамарин, - рассказывает директор шахты Патрик Зиндога. – Главное, соблюдать технику безопасности, но у женщин с дисциплиной проблем нет.