Запоздалая толерантность: В Шотландии намерены признать казненных ведьм невиновными

Если законопроект будет поддержан, правительству придется установить памятник жертвам «церковных репрессий» Фото: Shutterstock

Депутаты шотландского парламента выступили с необычной инициативой – они предлагают посмертно помиловать женщин, которых казнили за колдовство. Если законопроект будет поддержан, правительству придется установить памятник жертвам «церковных репрессий» и принести извинения родственникам погибших, сообщает The Times.

В средние века в Шотландии по обвинению в колдовстве и связи с дьяволом было казнено порядка 4 тысяч женщин, большая часть – через сожжение на кострах. Последний смертный приговор «ведьме» в Шотландии был приведен в исполнение в 1727 году (по другим данным – в 1722 году).

Пожилую женщину по имени Джаннет Хорн обвинили в колдовстве и плотских утехах с дьяволом. Причем, по мнению судей, на свидание с нечистым ведьма ездила на собственной дочери, у которой была выраженная деформация рук и ног. Собственно, это и послужило доказательством вины. Обе женщины были признаны виновными и приговорены к сожжению.

Каким-то образом младшей удалось сбежать из тюрьмы, а вот старшая испила свою чашу до конца – ее раздели донага, облили смолой и затем сожгли на городской площади.

В то же время, историки утверждают, что имя Джанет Хорн использовалось на севере Шотландии как нарицательное при обозначении всех ведьм, и настоящего имени последней жертвы шотландской инквизиции, возможно, никто не знает.

Спустя несколько лет после казни Хорн охота на ведьм в Шотландии была официально прекращена.