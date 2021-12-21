Казачьи пути-дороги: В Ростове-на Дону с успехом прошла Всероссийская выставка «Дорогами казаков»

Главной целью мероприятия стало развитие туризма с учетом богатой казачьей культуры и истории

Три дня в южной столице России в онлайн и офлайн форматах проходила выставка туристических маршрутов по одному из самых насыщенных достопримечательностями регионов страны.

Ее название говорит самом за себя – «Дорогами казаков». И главная цель - развивать туризм именно с учетом богатой казачьей культуры и удивительной истории.

Были проведены пленарная сессия и круглый стол, где обсудили ключевые вопросы. Это сохранение культуры казачества. Которая должна органично интегрироваться в современную туристическую индустрию. Это формирование и всемерная популяризация этно-культурных и культурно-просветительских маршрутов, прямо связанных с жизнью и бытом казаков в минувшие века и в относительно недавнее время.

Директор Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса (филиала Московского госуниверситета технологий и управления им. Разумовского) Александр Нечушкин модерировал основное мероприятие турфорума. Он подчеркнул поддержку развития туристических маршрутов по казачьим местам со стороны госстурктур региона. Так заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба, обращаясь к участникам пленарной сессии, особо указал:

- Казачий ресурс востребован и в разных сферах, в том числе в туризме. Тон работе задает новая Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Важно, что в этой работе принимает участие и казачья молодёжь.

А вот что прозвучало в приветственном слове главы. Ростуризма Зарины Догузовой:

- Этнографический туризм может стать эффективным инструментом развития экономики как в локальном, региональном масштабах, так в масштабе всей страны.

Три дня в южной столице России в онлайн и офлайн форматах проходила выставка туристических маршрутов по одному из самых насыщенных достопримечательностями регионов страны.

Представители региональных властей напомнили, что четыре года назад был разработан бренд «Вольный Дон», и интерес к внутреннему туризму, связанному с историей и культурой донских казаков, за минувшие годы заметно возрос и получил финансовую поддержку.

В рамках выставки прошла и тематическая фотовыставка. Причем ее основу составили фотографии, представленные дошкольными учреждениями региона.

В столице казачества Новрочеркасске, в станице Старочеркасской туристы уже сейчас могут увидеть казачьи хутора, этнографические музеи, оценить казачьи гастрономические традиции. А минувшей осенью здесь был организован информационный тур, посвященный донскому казачеству.

Свой опыт по развитию внутреннего туризма дончане готовы передавать другим регионам, где исторически высоко присутствие казаков.