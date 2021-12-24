30 лет раскрываем силу растений: история успеха «Эвалар»

Лариса Прокопьева, основатель «Эвалар»

В декабре самый популярный бренд в российской фармацевтике* празднует 30-летний юбилей со дня своего основания.

Продукцию «Эвалар» знают и любят по всей России, именно поэтому бренд часто называют маркой доверия или народной маркой. За годы работы компания реализовала более 1,5 млрд упаковок своей продукции. А это значит, что каждый третий житель страны доверяет свое здоровье и красоту «Эвалар». А в 2021 году исследовательское бюро Euromonitor International признало «Эвалар» лидером по объемам продаж мультикомпонентных биологически активных добавок среди компаний в Восточной Европе, России и странах СНГ в 2020 году*.

Лидер от природы

Невероятный взлет компании – во многом заслуга основателя «Эвалар» Ларисы Прокопьевой. Сегодня она входит в топ-20 самых успешных женщин России по версии журнала Forbes, является обладательницей государственных наград, визионером, self-made woman. За ее плечами – огромный опыт в промышленном производстве, который позволил создать фундамент для развития масштабной компании.

В 80-е годы Лариса Прокопьева работала старшим научным сотрудником, руководителем группы на оборонном предприятии. С приходом перестройки и конверсии именно ее группа занималась разработкой и выпуском первой советской жевательной резинки. Позже Прокопьева совместно с партнерами из Польши успешно выпускала первую российскую косметику. Именно тогда и возникло женственное название «Эвалар», которое объединило имена Лариса и Эва, именно так звали директора польской фирмы.

Но в итоге не эти проекты принесли успех, а работа с лекарственными растениями. Этот шаг показался бы многим странным, но только не на Алтае, где исторически сильны традиции использования лекарственных трав и сборов. А еще Алтай – это настоящее место силы, именно здесь и был рожден «Эвалар».

Рожденные на Алтае

Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар»:

«Алтай – это не только жемчужина Сибири, уникальное место силы, край голубых озер и родников, кладовая солнца и целебных растений. Это сердце компании «Эвалар». Природа, а точнее природные средства, – это неисчерпаемый источник здоровья. И люди прекрасно это знают. Нам, живущим на Алтае, влюбленным в свою родную природу, казалось, нет ничего лучше, чем поделиться со всей страной сибирским здоровьем, дать возможность каждому почувствовать силу Алтая».

«Эвалар» стал первой в России компанией, которая приступила к выпуску растительных препаратов в рамках полного цикла – от выращивания растений до упаковки готовой продукции. Компания возделывает в алтайских предгорьях до 1000 га собственных плантаций с лекарственными растениями, где выращивает более 30 уникальных культур. Здесь успешно выращиваются даже самые капризные и теплолюбивые растения: в частности, средиземноморский артишок («Эвалар» использует в своих препаратах, например, для производства нового лекарственного средства Хофицин**, только свежие листья артишока, собранные прямо с поля) или родиола розовая – золотой корень, который раньше никому не удавалось вырастить в культуре, пустырник сердечный (Пустырник форте Эвалар), овес молочной спелости (Овесол).

Лариса Прокопьева:

«Поскольку мы – жители Алтайского края, мы в лабораториях и раньше делали разные настойки, экстракты и сборы: родиолы, календулы, бадана, использовали только алтайские травы. Нам это было близко, и мы видели, что продукция востребованная. Тогда, впрочем, как и сейчас, был тренд на оздоровление организма и люди хотели получить безупречный и безопасный продукт. Мы были готовы предложить именно такие продукты. Первый промышленный патент на мумие, удобные фасовки трав, экстракты – это первые шаги молодой компании «Эвалар».

Лучшие технологии для лучших продуктов

Давно ушли в прошлое конверсионные станки, на которых в 90-е «Эвалар» выпускал брикеты сухих лекарственных трав. Им на смену пришло самое современное европейское оборудование из Германии, Швейцарии и Италии. Некоторые технологии и вовсе уникальны для российского фармрынка. К их числу можно отнести суперсовременную линию для выпуска мармеладных форм витаминов (Бэби Формула Мишки и Фруттилар), которые в последнее время пользуются большой популярностью. Именно на заводе «Эвалар» внедрена единственная в России швейцарская установка для паровой стерилизации растительного сырья – ее программные возможности позволяют подбирать специальный режим щадящей стерилизации в зависимости от вида лекарственных растений, сохраняя их полезные свойства. При этом воздействие паром можно варьировать, добиваясь сохранения вкусовых и ароматических свойств. Вот почему травяные чаи линии Эвалар БИО не только полезные, но и такие вкусные.

Лариса Прокопьева: «Мы стали первой и, пожалуй, единственной в стране компанией, которая подняла производство натуральных препаратов и БАД на принципиально иной уровень качества, которого требует международный стандарт GMP».

ЭКОлогичное равновесие

2021 год стал для «Эвалар» годом больших экологических инициатив. В компании предприняли действия по сокращению экологического следа: внедрили западные суперсовременные автоматизированные системы очистки сточных вод, включая собственную лабораторию, которая контролирует качество очистки.

Компания проводит акцию «Берегу природу и здоровье вместе с «Эвалар», ее партнером стали экологи из проекта «Собиратор», который занимается раздельным сбором мусора и переработкой. Сегодня в аптеках сети «Эвалар» Москвы и Сибирского федерального округа установлены специальные экобоксы, в которые любой желающий может сдать использованные пластиковые баночки из-под продукции «Эвалар» с маркировкой 2. Именно этот наиболее безопасный пластик – полиэтилен высокой плотности – «Эвалар» использует для упаковки своей продукции.

В октябре 2021 года компания «Эвалар» вместе с журналистами, блогерами и членами Русского географического общества организовала экологическую экспедицию на Алтай в Национальный парк «Сайлюгемский». Здесь ученые при поддержке компании будут изучать ареал обитания редких уникальных растительных эндемиков Алтая: родиолы розовой, а также красной щетки (она же родиола холодная).

А 27 декабря на Чистопрудном бульваре в Москве откроется масштабная фотовыставка, посвященная итогам экологической экспедиции, где можно будет увидеть уникальные фотоматериалы.

«Мы ценим традиции и стремимся в будущее»

Сегодня продукцию «Эвалар» покупает уже третье поколение россиян, и это видно и по ассортименту компании: здесь и продукция, которую много лет любит и покупает старшее поколение, и новинки, которые ищет и покупает молодежь.

Лариса Прокопьева: «Сегодня «Эвалар» – это не только производитель известных препаратов Фитолакс, Овесол, Пустырник форте, Нефростен**, Гепатрин. Сегодня наш ассортимент активно обновляется: шипучие витамины от «Эвалар», популярные минералы в хелатных формах, антиэйдж-новинки, новые натуральные лекарства, мармеладные витамины. Теперь на полках аптек и онлайн-витринах маркетплейсов вы все чаще будете видеть наши новые сиреневые упаковки».

Горячая линия с основателем бренда Эвалар Ларисой Прокопьевой

Вопрос: Раньше, когда бывала за границей, часто покупала шипучие витамины. Всего одна таблетка – и получилась полезная газировка. Казалось бы, просто витамины, а при этом так вкусно! А «Эвалар» производит такие вкусные витамины?

Н. Отьева, г. Новосибирск

Лариса Прокопьева: Конечно! Как только появились шипучие витамины, мы сразу же внедрили эту технологию и воплотили идею в жизнь. Возможно, вы удивитесь, но, помимо вкуса, у витаминов, которые быстро растворяются в воде, есть и другие плюсы. Во-первых, питьевая форма комфортна для желудка и повышает биодоступность активных компонентов. Во-вторых, пузырьки газа, которые выделяются при растворении, могут усиливать секреторную и всасывательную активность кишечника. Это тоже способствует повышению биодоступности активных компонентов. В результате получается, что шипучие витамины не только вкуснее капсул или таблеток, но еще и легче усваиваются организмом.[1]

Сейчас мы выпускаем более двадцати шипучих препаратов на любой вкус. Это и витамины с высокими дозировками, и специализированные комплексы – для иммунитета, при кашле и так далее. Например, это Витамин С в высоких дозировках 2000 мг, 1200 мг и 1000 мг, Витамин D3 в максимальной [2] дозировке 2000 мг, комплекс витаминов группы В, таблетки с высокой [3] дозировкой цинка 25 мг, комплекс для иммунитета Бузина Иммунитет и многие другие

Вопрос: Много слышала о коллагене. Подскажите, как правильно выбрать и принимать коллаген, чтобы получить эффект?

Т. Шостак, г. Новокузнецк

Лариса Прокопьева: Очень хороший вопрос! Добавки с коллагеном – один из главных мировых трендов в индустрии красоты сегодня. Мода на него пришла из Японии, где он уже много лет бьет все рекорды популярности. Почему у японок даже в зрелом возрасте такая хорошая кожа? Во многом как раз благодаря коллагену.

Морской коллаген в порошке содержит рыбный коллаген, гидролизованный, то есть расщепленный до уровня пептидов. Делается это как раз для того, чтобы коллаген быстрее и легче усваивался организмом.[4] Именно такой высокоочищенный морской коллаген выпускает компания «Эвалар» (в форме порошка). Его можно растворять в воде, смузи, соке и даже протеиновых коктейлях. А еще у нас в ассортименте есть коллаген с витамином С в таблетках и даже в форме мармеладных конфет.

Лайфхак от основателя бренда

При разведении Морского коллагена в воде добавьте таблетку шипучего витамина С от «Эвалар» – так коллаген быстрее усвоится.[5] А подробнее о том, как правильно принимать коллаген, можно узнать на нашем сайте.

Вопрос: Трачу много времени на уход за внешностью, но не всегда добиваюсь нужного эффекта. Подскажите, как бороться с процессами старения?

В. Лаврентьева, г. Смоленск

Лариса Прокопьева: Омоложение требуется не только нашей коже – нужна ревитализация всего организма. Главная задача – создать такие условия, при которых наши клетки будут работать в режиме молодых как можно дольше. Для этого их необходимо освободить от груза оксидативного стресса – основной причины старения. Это можно сделать с помощью антиоксидантов. Они будут работать в синергии с косметологическими процедурами, которые проводятся в салоне красоты или дома, и вы получите гораздо более впечатляющий эффект.

Попробуйте добавить в свой рацион таблетки Ацетил-Глутатион. Специалисты по антиэйдж-терапии называют его «таблеткой с эффектом инъекций».

Первый в России [6] монопрепарат легкоусваиваемого и стабильного S-ацетил-L-глутатиона [7] в форме таблеток – Ацетил-Глутатион – выпустила компания «Эвалар». Каждая таблетка содержит 100 мг 100% чистого S-ацетил-L-глутатиона, что подтверждается определением на высокоточных приборах.

Ацетил-Глутатион от «Эвалар» способствует антиоксидантной защите организма, замедлению скорости старения (anti-age эффект), детоксикации организма (выведению токсичных веществ и тяжелых металлов), уменьшению воспалительных процессов, а также улучшению работы легких и печени.[7]

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* Российская компания Эвалар – в 2020 году лидер по объемам продаж мультикомпонентных биологически активных добавок в Восточной Европе, России и странах СНГ, и остается одним из лидеров в 2021 году (Источник: Euromonitor International Limited; Consumer Health Category; Retail Value RSP; Company Data – Global, Historical Owner; 2021).

1. Шевченко А.М. Перспективы производства и применения твердых быстрорастворимых лекарственных форм // Вестник ВГУ, Серия: Химия. Биология. Фармация. 2006. № 2. С. 420–422.

2. В ассортименте «Эвалар» среди монопрепаратов витамина D3.

3. 167% от рекомендуемого уровня суточного потребления (адекватного уровня), не превышает верхний допустимый уровень суточного потребления.

4. Кременевская М.И. Научные основы технологии глубокой переработки коллагенсодержащего сырья для получения продуктов с заданными свойствами. Диссертация на соискание уч. степени доктора технических наук. СПб, 2019. С. 15.

5. Пронина О.Е. Коллаген: как и с чем употреблять? Схемы и сочетания с другими БАД. Электронный ресурс (дата обращения: 20.12.2021 г.).

6. По данным Единого реестра свидетельств о государственной регистрации.

7. Подтверждено СоГР № KZ.16.01.98.003.Е.001004.11.19 от 25.11.2019 г.

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